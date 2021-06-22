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Коллапс в метро Петербурга: теперь закрыта ещё и «Удельная»

К закрытым станциям метро «Парнас», «Озерки» и «Проспект Просвещения» добавилась ещё и «Удельная». Это следует из сообщения комтранса, опубликованного вечером 22 июня.

Как сообщили «Фонтанке» в комитете, в районе закрытых станций усилено движение наземного транспорта. Добавлены автобусы на 139 и 198 маршруты, 55-й трамвай идет к «Удельной,», 100-й — тоже, через Ручьи.

О техническом сбое на второй линии метро стало известно в седьмом часу вечера. По словам читателей, поезда вставали в тоннеле. Вагоны забиты пассажирами, интервал составляет около семи минут. Позднее в пресс-службе метрополитена объяснили, что коллапс произошёл из-за пробоя кабеля фидерной зоны в тоннеле станции «Парнас». На место технической аварии в петербургской подземке выехали вице-губернатор Максим Соколов, председатель комитета по транспорту Кирилл Поляков и начальник метрополитена Евгений Козин.

«Фонтанка» следит за происшествием в режиме онлайн.

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