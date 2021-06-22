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Решили все-таки поработать. В парке 300-летия прикрылся филиал Сочи

Пляж парка 300-летия Петербурга опустел

С начала рабочей недели парк 300-летия Петербурга опустел.

Фото: Мария Долбиш / «Фонтанка.ру»
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Как передаёт 22 июня корреспондент «Фонтанки», на пляже, где ещё на днях яблоку негде было упасть, отдыхающих стало в разы меньше.

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В середине пляжной зоны кучкуются несколько десятков людей, а вот на всей остальной территории пусто. Возле шатров, где можно угоститься шашлыком и кукурузой, все столики оказались свободны.

«Все выходные и даже вчера ещё был аншлаг из-за матча, а как пойдёт день сегодня и на этой неделе вообще, уже сложно предугадать», — сказал сотрудник точки общепита.

На смену пока не вышли и работники развлечений для детей. Батуты оказались сдутыми.

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«Фонтанка» показывала, как пляж, который можно было спутать с курортами Чёрного моря, выглядел в минувшие выходные. Накануне, в понедельник, он также был похож на Анапу.

Сегодня в Северной столице ожидается самый жаркий день не только на этой неделе, но и за многие годы. Воздух, по данным синоптиков, может прогреться до +35 градусов.

Фото: Мария Долбиш / «Фонтанка.ру»

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Комментарии (6)

nalchik11
Действительно, почему это в будни народу меньше, чем в выходные? Непорядок
blackcatwhitecat
вот не понимаю желающих посреди дня в самую жару вытащиться на пляж, где ни одного деревца или укрытия, и валяться на раскаленном песке под раскаленным солнцем, а потом плюхнуться в грязную воду залива...
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