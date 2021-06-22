Как передаёт 22 июня корреспондент «Фонтанки», на пляже, где ещё на днях яблоку негде было упасть, отдыхающих стало в разы меньше.

В середине пляжной зоны кучкуются несколько десятков людей, а вот на всей остальной территории пусто. Возле шатров, где можно угоститься шашлыком и кукурузой, все столики оказались свободны.



«Все выходные и даже вчера ещё был аншлаг из-за матча, а как пойдёт день сегодня и на этой неделе вообще, уже сложно предугадать», — сказал сотрудник точки общепита.



На смену пока не вышли и работники развлечений для детей. Батуты оказались сдутыми.