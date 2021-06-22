На Троицком мосту открыли направление из центра. Пробки сохраняются

После 9 часов утра, как демонстрирует карта «Яндекса», направление с Петроградской стороны в центр открыли. Остаётся закрыто противоположное направление.
На Каменноостровском сохраняется пробка от Большого проспекта, более 2 километров. По-прежнему «бордовые» заторы наблюдаются на Литейном мосту и на подъездах к нему с Лесного проспекта и с Пироговской и Свердловской набережных. На Дворцовом мосту стало свободнее.
Загруженность дорог Петербурга, по данным «Яндекса» на 9:54, составляет 5 баллов. это на 1–2 выше, чем в последние дни в это время.
«Фонтанка» со ссылкой на комитет по транспорту предупреждала о закрытии моста с 00:30 22 июня до 23:00 26 июня, но только в направлении от Дворцовой набережной к Каменноостровскому проспекту. Утром 22 июня мост оказался закрыт целиком — автомобилистам, ехавшим с Петроградской стороны в центр, пришлось разворачиваться. В ближайшие дни в Петербурге введут ещё более серьёзные ограничения движения.