На Троицком мосту открыли направление из центра. Пробки сохраняются

После 9 часов утра, как демонстрирует карта «Яндекса», направление с Петроградской стороны в центр открыли. Остаётся закрыто противоположное направление.



На Каменноостровском сохраняется пробка от Большого проспекта, более 2 километров. По-прежнему «бордовые» заторы наблюдаются на Литейном мосту и на подъездах к нему с Лесного проспекта и с Пироговской и Свердловской набережных. На Дворцовом мосту стало свободнее.



Загруженность дорог Петербурга, по данным «Яндекса» на 9:54, составляет 5 баллов. это на 1–2 выше, чем в последние дни в это время.

