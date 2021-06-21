В Петербурге охлаждается каждый второй троллейбус и каждый 12-й трамвай. Смольный обещает нарастить число кондиционеров

Комитет по транспорту сообщил, что 54% автобусов «Пассажиравтотранса» и троллейбусов «Горэлектротранса» оборудованы кондиционерами в салонах. По трамваям показатель невеселый — 8%, и опыт показывает, что наличие кондиционера ничего не значит.



Как рассказали в комтрансе, перевозчикам поручено проверить работоспособность кондиционеров и обеспечить оптимальный комфортный температурный режим для всех пассажиров. В ближайшие два года в сфере электротранспорта планируется закупка 255 трамвайных вагонов и 300 троллейбусов. Все они будут оснащены кондиционерами, так что доля «продуваемых» единиц подвижного состава подрастет до 42% и 90% соответственно. Кроме того, это же требование относится ко всем автобусам, которые коммерческие перевозчики выведут на новую маршрутную сеть после так называемой транспортной реформы в 2022 году.

