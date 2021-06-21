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В Петербурге охлаждается каждый второй троллейбус и каждый 12-й трамвай. Смольный обещает нарастить число кондиционеров

Смольный: Через два года в Петербурге почти не должно остаться троллейбусов без кондиционеров

Комитет по транспорту сообщил, что 54% автобусов «Пассажиравтотранса» и троллейбусов «Горэлектротранса» оборудованы кондиционерами в салонах. По трамваям показатель невеселый — 8%, и опыт показывает, что наличие кондиционера ничего не значит.

Как рассказали в комтрансе, перевозчикам поручено проверить работоспособность кондиционеров и обеспечить оптимальный комфортный температурный режим для всех пассажиров. В ближайшие два года в сфере электротранспорта планируется закупка 255 трамвайных вагонов и 300 троллейбусов. Все они будут оснащены кондиционерами, так что доля «продуваемых» единиц подвижного состава подрастет до 42% и 90% соответственно. Кроме того, это же требование относится ко всем автобусам, которые коммерческие перевозчики выведут на новую маршрутную сеть после так называемой транспортной реформы в 2022 году.

На фоне аномальной жары читатели «Фонтанки» жалуются на работающие печки в маршрутках и на отключенные кондиционеры даже в том транспорте, где они предусмотрены.

За тем, как город переносит рекордные температуры, «Фонтанка» следит в режиме онлайн-трансляции.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (7)

260569221
Ага… «наростить»… где???
В автомобилях чинуш???
orlovandrei1986
Увы, эти т.н. "охладители" от жары в салоне не спасают, т.к. струи воздуха направлены чёрт знает куда... При мне кондуктор стояла и тёрлось о боковое панорамное стекло. Не мог понять что она делает, пока не подошёл поближе. Оказывается струи воздуха обдувают стекло, а на пассажиров. В середине салона хоть какое-то движение воздуха от кондея есть, но в конце салона жара, туда тупо не доходит воздух. Сразу видно, что делали отечественные криворукие.
***_555
Особенно эпично выглядят старые гробы ЛМ в окраске Евро.
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