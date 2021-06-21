Петербуржцы обратили внимание на ярко-зелёный окрас воды вдоль берега Финского залива в районе пляжа «Ласковый» в Курортном районе. О причинах этого явления 21 июня рассказали в пресс-службе Росприроднадзора по СЗФО.

Как сообщили в региональном ведомстве, вязкая субстанция болотно-зелёного цвета, а также светло-серые, голубые и светло-зелёные пятна густой консистенции, визуально похожие на краску, представляют собой скопления колониальной водоросли (Microcystis aeruginosa Kützing), находящейся на разных стадиях разложения.



«Характерная особенность — окраска, связанная с относительно высоким содержанием синего пигмента фикоцианина, особенно заметная при высыхании на свету этих водорослей. При отмирании массы данного вида вода приобретает гнилостный запах», — добавили в Росприроднадзоре по СЗФО.

Там также объяснили, что резкий рост цветения и отмирания сине-зелёных водорослей спровоцировала аномальная жара. Сегодня такая ситуация может наблюдаться и на других водных объектах Петербурга и Ленобласти.

Фото: пресс-служба Росприроднадзора по СЗФО Поделиться Поделиться







Об описанной выше ситуации в городской акватории накануне писала «Фонтанка». Наше издание показывало фотографии изменившей цвет береговой зоны Финского залива. Ранее специалисты сообщили, что сине-зелёные водоросли содержат токсины, которые опасны для животных и человека, а также рассказали, что делать, если их частицы попали в организм.

Несмотря на это, жители города продолжают спасаться от палящего солнца, стремясь искупаться в Финском заливе и других водоёмах. О том, как Петербург переживает рекордную жару, читайте в трансляции «Фонтанки».