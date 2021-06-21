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Заместитель Собянина: Ситуация с коронавирусом в Москве не улучшается

Власти Москвы не заметили улучшения ситуации с COVID-19

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития оценила борьбу с пандемией.

«К сожалению, мы не отмечаем улучшений в ситуации с коронавирусом в городе», — рассказала 21 июня Анастасия Ракова в комментарии «Интерфаксу».

По ее словам, власти на данном этапе планируют увеличить диагностические мощности.

С начала пандемии в Москве выявили 1 294 154 случая COVID-19. Столица остается лидером по ежедневному приросту заболевших.

Градоначальник Сергей Собянин 17 июня заявил о «стремительном ухудшении» ситуации с коронавирусом в Москве. Столица и Московская область объявили об обязательной вакцинации в сфере услуг. На следующий день в Москве ограничили зрелищные мероприятия. Под запрет попали также фан-зоны Евро-2020.

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