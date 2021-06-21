Заместитель Собянина: Ситуация с коронавирусом в Москве не улучшается

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития оценила борьбу с пандемией.



«К сожалению, мы не отмечаем улучшений в ситуации с коронавирусом в городе», — рассказала 21 июня Анастасия Ракова в комментарии «Интерфаксу».



По ее словам, власти на данном этапе планируют увеличить диагностические мощности.



С начала пандемии в Москве выявили 1 294 154 случая COVID-19. Столица остается лидером по ежедневному приросту заболевших.



Градоначальник Сергей Собянин 17 июня заявил о «стремительном ухудшении» ситуации с коронавирусом в Москве. Столица и Московская область объявили об обязательной вакцинации в сфере услуг. На следующий день в Москве ограничили зрелищные мероприятия. Под запрет попали также фан-зоны Евро-2020.

