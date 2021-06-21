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В Петербурге опять более тысячи заболевших коронавирусом за сутки

, За последние сутки в Петербурге выявили 1046 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 21 июня сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

Рост заболеваемости продолжается: накануне было зафиксировано 1019 случаев. По России наблюдается незначительное снижение: 17 378 заразившихся за 24 часа против 17 611 вчера. Правда, ранее эксперты говорили, что падение зачастую наблюдается после выходных, когда люди меньше обращаются к медикам.

Рекорд установлен в Подмосковье — 1811 случаев, максимум с начала пандемии. Петербург на третьем месте в стране, на первом по-прежнему Москва с 7584.

По стране умерли 440 человек с коронавирусом (450 накануне), из них 80 в Северной столице (73 вчера). За весь период пандемии в России выявили 5 млн 334 тыс. 204 заболевших, умерли 129 801 человек.

Из-за роста распространения коронавируса во многих регионах, в том числе в Петербурге, ввели обязательную вакцинацию некоторых категорий граждан. Подробнее о новых ограничениях, вступивших в силу в Северной столице 21 июня, читайте на «Фонтанке».

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Комментарии (9)

teodor
Жара жарой, а статистика дело нужное!
Kra4
Уже, кажется, все разобрались, что в Петербурге эта цифра - не заболевшие, а госпитализированные (а мест для госпитализации, как известно, не хватает). Заболевших должно быть примерно в 5 раз больше. Иначе как объяснить, что в официальной статистике умерших от ковида в СПб сегодня больше, чем в Москве?
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