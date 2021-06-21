В Петербурге опять более тысячи заболевших коронавирусом за сутки

Рост заболеваемости продолжается: накануне было зафиксировано 1019 случаев. По России наблюдается незначительное снижение: 17 378 заразившихся за 24 часа против 17 611 вчера. Правда, ранее эксперты говорили, что падение зачастую наблюдается после выходных, когда люди меньше обращаются к медикам.



Рекорд установлен в Подмосковье — 1811 случаев, максимум с начала пандемии. Петербург на третьем месте в стране, на первом по-прежнему Москва с 7584.



По стране умерли 440 человек с коронавирусом (450 накануне), из них 80 в Северной столице (73 вчера). За весь период пандемии в России выявили 5 млн 334 тыс. 204 заболевших, умерли 129 801 человек.