Посол России в США о новых санкциях: Это не тот сигнал, которого все ждали после саммита

Анонс новых санкций против России — это не тот сигнал, которого все ждали после саммита в Женеве. Такое мнение по прибытии в Америку высказал посол России в США Анатолий Антонов 20 июня.



«Это не тот сигнал, которого все ждали после саммита», — цитирует его ТАСС. Дипломат считает, что с помощью санкций стабилизировать отношения между странами невозможно.



Так Антонов прокомментировал заявление советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, который заявил, что Америка готовит новый пакет санкций против России из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным. Он стал одной из тем на встрече президента РФ Владимира Путина и лидера США Джо Байдена. Результаты саммита стороны в целом оценили позитивно и договорились о возвращении послов. Вскоре находившиеся в Москве с 21 марта Антонов с оптимистичным настроем вылетел обратно в США.

