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Посол России в США о новых санкциях: Это не тот сигнал, которого все ждали после саммита

Анонс новых санкций против России — это не тот сигнал, которого все ждали после саммита в Женеве. Такое мнение по прибытии в Америку высказал посол России в США Анатолий Антонов 20 июня.

«Это не тот сигнал, которого все ждали после саммита», — цитирует его ТАСС. Дипломат считает, что с помощью санкций стабилизировать отношения между странами невозможно.

Так Антонов прокомментировал заявление советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, который заявил, что Америка готовит новый пакет санкций против России из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным. Он стал одной из тем на встрече президента РФ Владимира Путина и лидера США Джо Байдена. Результаты саммита стороны в целом оценили позитивно и договорились о возвращении послов. Вскоре находившиеся в Москве с 21 марта Антонов с оптимистичным настроем вылетел обратно в США.

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Комментарии (10)

Piter Russo
На месте мида и других чиновников я бы перестал вообще как либо реагировать на санкции американцев. Они ж реакцию и ждут, не будет реакции - станет не интересно.
Wert
Пока по бомбочке друг другу в малонаселенные территории с нефтяными месторождентями не шмякнем, никаких улучшений не будет.
266081655
Тот! Тот сигнал! Именно тот! Пришла беда - открывай ворота....
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