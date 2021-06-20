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США готовит новый пакет санкций против России, связанный с Навальным. Строителям «Северного потока — 2» тоже стоит быть начеку

США анонсировали новый пакет санкций против России

В Белом доме готовят новый пакет санкций против России из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным. Об этом советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил 20 июня в эфире телеканала CNN.

«Мы ввели санкции против России за отравление Алексея Навального <...> Мы готовим еще один пакет санкций, чтобы применить его в этом деле», — цитирует помощника президента РИА Новости.

Также Салливана спросили, почему США приостановили ввод санкций в отношении оператора «Северного потока — 2» — европейской компании Nord Stream 2 AG.

«Вопрос в том, будем ли мы напрямую преследовать, используя полномочия по санкциям, наших европейских партнеров, союзников и друзей. Президент [США Джо] Байден сказал: я не готов этого сделать, но я готов вводить каждые 90 дней санкции против российских организаций, участвующих в строительстве «Северного потока — 2». Он это делал и продолжит делать», — ответил тот.

Администрация США отказалась вводить санкции против Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига по интересам национальной безопасности. Российская сторона поприветствовала это заявление. При этом под санкции попали российские суда, участвующие в строительстве газопровода.

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Комментарии (21)

Агроном аэродрома
Вот из-за таких как они, бюджет Германии недополучает налогов!!!
SNOW
А ведь руководство России старается провести европейцам дешёвый газ чтобы они не мёрзли, а на вырученные деньги ещё больше поднять благосостояние россиян. А американцы им в этом мешают все время! Из-за санкций мы и не можем пока зажить лучше всех в мире.
Юра Алекс
ибо нехер...
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