США готовит новый пакет санкций против России, связанный с Навальным. Строителям «Северного потока — 2» тоже стоит быть начеку

В Белом доме готовят новый пакет санкций против России из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным. Об этом советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил 20 июня в эфире телеканала CNN.
«Мы ввели санкции против России за отравление Алексея Навального <...> Мы готовим еще один пакет санкций, чтобы применить его в этом деле», — цитирует помощника президента РИА Новости.
Также Салливана спросили, почему США приостановили ввод санкций в отношении оператора «Северного потока — 2» — европейской компании Nord Stream 2 AG.
«Вопрос в том, будем ли мы напрямую преследовать, используя полномочия по санкциям, наших европейских партнеров, союзников и друзей. Президент [США Джо] Байден сказал: я не готов этого сделать, но я готов вводить каждые 90 дней санкции против российских организаций, участвующих в строительстве «Северного потока — 2». Он это делал и продолжит делать», — ответил тот.
Администрация США отказалась вводить санкции против Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига по интересам национальной безопасности. Российская сторона поприветствовала это заявление. При этом под санкции попали российские суда, участвующие в строительстве газопровода.