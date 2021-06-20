США готовит новый пакет санкций против России, связанный с Навальным. Строителям «Северного потока — 2» тоже стоит быть начеку

В Белом доме готовят новый пакет санкций против России из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным. Об этом советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил 20 июня в эфире телеканала CNN.



«Мы ввели санкции против России за отравление Алексея Навального <...> Мы готовим еще один пакет санкций, чтобы применить его в этом деле», — цитирует помощника президента РИА Новости.



Также Салливана спросили, почему США приостановили ввод санкций в отношении оператора «Северного потока — 2» — европейской компании Nord Stream 2 AG.

