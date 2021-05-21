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США ввели новые антироссийские санкции, связанные со строительством «Северного потока — 2»

13 российских судов попали под американские санкции. Они участвуют в строительстве газопровода «Северный поток — 2».

Список с названием судов и нескольких компаний 21 мая опубликовал Минфин США. В нем есть, например, «Академик Черский», «Артемис оффшор», «Бахтемир», «Балтийский исследователь» и «Финвал». Также в него, как и предполагалось ранее, включили «Мортранссервис» и «Самарский теплоэнергетический имущественный фонд».

Два года назад после санкций США строительство «Северного потока — 2» силами швейцарской компании Allseas было остановлено. В декабре прошлого года работы были возобновлены, но уже с привлечением российских судов в «Фортуна» и «Академик Черский». Газопровод готов на 95%.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, которые продвигают в Евросоюзе свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.

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Комментарии (12)

Americos
Сколько ни открываю Фонтанку - в комментариях одни выпускники детских садов...
kоt-obormot
Что там, от Воронежа хоть что то осталось?
yar_5e4cc335310b6
Сдадут трубу Маску для Гиперлуупа.
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