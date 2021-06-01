Кремль: Россия не откажется от транзита газа в Европу через Украину

Договор о транзите газа в Европу через Украину останется в силе на весь период его действия. Даже после его завершения Россия не намерена отказываться от украинского транзита, сообщил 1 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



«Президент [России Владимир] Путин исходит из того, что в дальнейшем объемы поставляемого в Европу газа будут увеличиваться и украинский транзит может быть востребован», — цитирует его РИА Новости.



По его словам, Путин подчеркивает, что это вопрос исключительно экономического и коммерческого характера, и он должен отвечать требованиям рынка. Украина, по мнению президента, как собственник газотранспортной системы должна обеспечивать ее нормальное техническое состояние.

