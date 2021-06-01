Кремль: Россия не откажется от транзита газа в Европу через Украину

Договор о транзите газа в Европу через Украину останется в силе на весь период его действия. Даже после его завершения Россия не намерена отказываться от украинского транзита, сообщил 1 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Президент [России Владимир] Путин исходит из того, что в дальнейшем объемы поставляемого в Европу газа будут увеличиваться и украинский транзит может быть востребован», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, Путин подчеркивает, что это вопрос исключительно экономического и коммерческого характера, и он должен отвечать требованиям рынка. Украина, по мнению президента, как собственник газотранспортной системы должна обеспечивать ее нормальное техническое состояние.
Песков также сообщил, что Путину известно об отказе Вашингтона от введения санкций против «Северного потока — 2», и эти заявления приветствуются российской стороной.
Ранее США отказались вводить санкции против компании Nord Stream 2 AG (оператор «Северного потока — 2») и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига, исходя из интересов национальной безопасности.