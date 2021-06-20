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Российский посол возвращается в США с оптимистичным настроем

Российский посол вылетел в США

Посол РФ Анатолий Антонов 20 июня отправился в США с оптимистичным настроем. Там у него уже запланировано несколько встреч. Они пройдут в понедельник и последующие дни.

Дипломат рассчитывает на конструктивное взаимодействие и выстраивание равноправных прагматичных отношений с коллегами из США. «Работа предстоит большая. Рассчитываем на подвижки», — сообщил он перед вылетом РИА Новости.

Посол РФ в США вылетел в Москву 21 марта для консультаций после того, как лидер США Джо Байден в интервью утвердительно ответил на вопрос, считает ли он президента России Владимира Путина «убийцей». Посол США в РФ покинул Россию 22 апреля. Во время встречи в Женеве главы двух стран договорились о возвращении послов.

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Комментарии (1)

ШIШ
За такие коврижки , расчёт только на подвижки ? Не густо ! А как насчёт перелопатить ?
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