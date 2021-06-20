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Ещё один регион ввёл обязательную вакцинацию, теперь их около десяти

В НАО решено вакцинировать 60% отдельных категорий граждан

Власти Ненецкого автономного округа из-за роста заболеваемости коронавирусом ввели обязательную вакцинацию для 60% отдельных категорий граждан.

Как сообщила 20 июня пресс-служба администрации округа, региональный оперштаб по борьбе с инфекцией принял решение ввести обязательную вакцинацию 60% определенных категорий граждан. В их числе: люди 60 лет и старше, работники медицинских, образовательных организаций, сотрудники МФЦ, организаций социального обслуживания, сотрудники с хроническими заболеваниями. Также требуется привить не менее двух третей работников организаций транспорта и энергетики, сотрудников правоохранительных и государственных контрольных органов, вахтовиков, подлежащих призыву на военную службу, военнослужащих, работников сфер услуг, торговли и студентов старше 18 лет.

Кроме того, в регионе ограничили работу культурно-досуговых учреждений. Их могут посещать не более 50% зрителей, а игровые комнаты закрываются с 21 июня по 30 июля. На территории НАО запрещается проводить массовые мероприятия.

Обязательную вакцинацию ввели около десяти российских регионов. Первыми были Москва и Московская область, затем постановления подписали на Кузбассе, Сахалине. Примеру последовали в Ленинградской области, Туле, Тверской области. В Петербурге вопрос обсуждается на уровне «вполне могут ввести». Пока власти ограничиваются ужесточением коронавирусных мер.

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Комментарии (3)

Skazochny
попрано всё в этой стране...
jokir
Главное верить гаранту 😂
Gundos2
это не законно
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