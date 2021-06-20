Ещё один регион ввёл обязательную вакцинацию, теперь их около десяти

Как сообщила 20 июня пресс-служба администрации округа, региональный оперштаб по борьбе с инфекцией принял решение ввести обязательную вакцинацию 60% определенных категорий граждан. В их числе: люди 60 лет и старше, работники медицинских, образовательных организаций, сотрудники МФЦ, организаций социального обслуживания, сотрудники с хроническими заболеваниями. Также требуется привить не менее двух третей работников организаций транспорта и энергетики, сотрудников правоохранительных и государственных контрольных органов, вахтовиков, подлежащих призыву на военную службу, военнослужащих, работников сфер услуг, торговли и студентов старше 18 лет.

Кроме того, в регионе ограничили работу культурно-досуговых учреждений. Их могут посещать не более 50% зрителей, а игровые комнаты закрываются с 21 июня по 30 июля. На территории НАО запрещается проводить массовые мероприятия.



Обязательную вакцинацию ввели около десяти российских регионов. Первыми были Москва и Московская область, затем постановления подписали на Кузбассе, Сахалине. Примеру последовали в Ленинградской области, Туле, Тверской области. В Петербурге вопрос обсуждается на уровне «вполне могут ввести». Пока власти ограничиваются ужесточением коронавирусных мер.

