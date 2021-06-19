Обязательная вакцинация захватывает Россию. Прививки со словом «надо» будут делать в Тверской области

Постановление подписал главный санитарный врач управления Роспотребнадзора по Тверской области Арнольд Выскубов. Прививки обязательны для работников торговли, общественного питания, гостиничных услуг, многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, общественного транспорта и такси, образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, театров, кинотеатров, концертных залов, спортивных объектов.

Власти Тверской области заявили об обязательной вакцинации в регионе 18 июня. Сделать прививку должны работники театров, общепита, МФЦ и ЖКХ.

Не исключение — государственные и муниципальные служащие. Первым компонентом вакцины или однокомпонентной вакциной должны привиться не менее 60% от общей численности сотрудников. Срок — до 18 июля. К 18 августа должен быть введен и второй компонент.

Мотивация — в статистике. На 18 июня суточная заболеваемость выросла на 42,3% по сравнению с 1 июня 2021 года.

Тверская область стала восьмым регионом, который ввел обязательную вакцинацию. Первыми были Москва и Московская область, затем постановления подписали на Кузбассе, Сахалине. Примеру последовали в Ленинградской области и Туле. В Петербурге вопрос обсуждается на уровне «вполне могут ввести».