Жаркий день 19 июня подарил небольшое чудо: в оранжерее Санкт-Петербургского университета вечером распустился кактус Царица ночи. Он цветёт один раз в год всего несколько часов.



Как сообщает пресс-служба СПбГУ, прежде сотрудникам ни разу не удавалось зафиксировать цветение этих кактусов, хотя они здесь появились не менее 110 лет назад. В университете живут два экземпляра Selenicereus grandiflorus — в суккулентной и пальмовой оранжереях. Но распускаются не каждый год. Как правило, цветки оказываются слишком слабыми и опадают до цветения или отцветают слишком быстро, и утром сотрудники сада находят лишь опавшие бутоны.

