Жаркий день 19 июня подарил небольшое чудо: в оранжерее Санкт-Петербургского университета вечером распустился кактус Царица ночи. Он цветёт один раз в год всего несколько часов.
Как сообщает пресс-служба СПбГУ, прежде сотрудникам ни разу не удавалось зафиксировать цветение этих кактусов, хотя они здесь появились не менее 110 лет назад. В университете живут два экземпляра Selenicereus grandiflorus — в суккулентной и пальмовой оранжереях. Но распускаются не каждый год. Как правило, цветки оказываются слишком слабыми и опадают до цветения или отцветают слишком быстро, и утром сотрудники сада находят лишь опавшие бутоны.
На этот раз повезло: кактус расцвёл. СПбГУ делится этим чудом — ведёт онлайн-трансляцию в YouTube.
Вживую посмотреть на цветение Царицы ночи петербуржцы могут в Ботаническом саду. В этом году такое случалось уже дважды.
В оранжереях дореволюционной России тропический кактус выращивали с начала XVIII века. В списке растений Ботанического сада Санкт-Петербургского университета от 1911 года кактус числится под названием Cereus grandifloras Mill. India occid, а в списке от 1949 года — уже под современным названием Selenicereus grandiflorus.