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Ночная медитация: следите за едва заметным движением Царицы ночи в прямом эфире

Царица ночи расцвела в СПбГУ

Фото: СПбГУ
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Жаркий день 19 июня подарил небольшое чудо: в оранжерее Санкт-Петербургского университета вечером распустился кактус Царица ночи. Он цветёт один раз в год всего несколько часов.

Как сообщает пресс-служба СПбГУ, прежде сотрудникам ни разу не удавалось зафиксировать цветение этих кактусов, хотя они здесь появились не менее 110 лет назад. В университете живут два экземпляра Selenicereus grandiflorus — в суккулентной и пальмовой оранжереях. Но распускаются не каждый год. Как правило, цветки оказываются слишком слабыми и опадают до цветения или отцветают слишком быстро, и утром сотрудники сада находят лишь опавшие бутоны.

На этот раз повезло: кактус расцвёл. СПбГУ делится этим чудом — ведёт онлайн-трансляцию в YouTube.

Вживую посмотреть на цветение Царицы ночи петербуржцы могут в Ботаническом саду. В этом году такое случалось уже дважды.

В оранжереях дореволюционной России тропический кактус выращивали с начала XVIII века. В списке растений Ботанического сада Санкт-Петербургского университета от 1911 года кактус числится под названием Cereus grandifloras Mill. India occid, а в списке от 1949 года — уже под современным названием Selenicereus grandiflorus.

Фото: СПбГУ

Selenicereus grandiflorus — вид кактуса, который происходит из тропических областей южной части Северной Америки и стран Карибского бассейна и представляет собой лиану, лазящий кустарник. В Европу растение попало в начале XVII века. В природе он растет по скалам, а также взбирается по деревьям на высоту до пяти метров. Сочные стебли растения толщиной до 2,5 см покрыты колючками и воздушными корнями, а листьев, как и у большинства видов кактусов, у него нет.

Свое название «Царица ночи», которое является калькой с немецкого Königin der Nacht, этот вид кактуса получил, потому что его гигантские цветки (до 38 см в диаметре) цветут только одну ночь и к утру увядают. Дословный перевод научного латинского названия Selenicereus grandiflorus означает «лунный кактус крупноцветковый».

«Царица ночи» — лекарственное растение, помогающее от гипотонии: в его соке содержатся вещества, повышающие давление.

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Комментарии (1)

hal9000
Скоро будет Ивана Купала..нужно идти в лес далеко далеко..там растет цветок папоротника ..его нужно сорвать и бежать..взади за тобой черти будут бежать с раскаленной кочергой и паяльником..а ты должен убежать..тогда желание исполнится..еще девки голые вокруг костра носятся песни поют..
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