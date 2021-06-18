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Крыша петербургского электробуса загорелась во время тестовых испытаний

Возгорание аккумуляторной батареи на крыше электробуса произошло на территории Октябрьского электровагоноремонтного завода в Петербурге. Об этом «Фонтанке» стало известно вечером 18 июня.

По предварительной информации, пожар произошёл во время тестовых испытаний.

Ранее о происшествии по адресу: улица Седова, 45 сообщили в городском управлении МЧС. Возгорание локализовали спустя полчаса после поступления заявки.

Территорию ОЭВРЗ частично занимает Невский завод электрического транспорта. Именно на этой площадке развернула сборку ПК ТС — основной поставщик электротранспорта для Петербурга в последние годы. Именно отсюда, в частности, выходят троллейбусы «Адмирал», именно здесь был представлен алюминиевый трамвай «Витязь-Ленинград». Интересно, что буквально в мае ПК ТС презентовала электробус «Пионер». Он создавался именно специалистами Невского завода на улице Седова.

«ПК Транспортные системы» («ПК ТС») — российский разработчик и производитель современного инновационного городского электротранспорта. Компания специализируется на создании стопроцентного низкопольного подвижного состава. «ПК Транспортные системы» выпускает 10 моделей трамваев, длиной от 17 до 35 метров, и 4 модели колесного транспорта на электрической тяге (троллейбусы и электробусы). Сегодня на территории Российской Федерации эксплуатируются более 600 трамвайных вагонов и 180 троллейбусов, произведенных компанией «ПК Транспортные системы». Производственные площадки «ПК Транспортные системы», расположенные в Твери, Петербурге и Энгельсе позволяют выпускать более 450 единиц подвижного состава ежегодно.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

f0ntan
Рогатым троллейбусам еще долго ходить проводами, пока аккумуляторы электробусов горят и воспламеняются
***_555
А вой-то поднялся.
262224921
Слава богу он не повторил судьбу дрона почты России . Низкий поклон изобретателям электробуса, вы спасли жизни.
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