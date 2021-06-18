Маршрутным автобусом ПАЗ, попавшим в серьёзное ДТП на Ленинском проспекте, 157, управлял мужчина, приехавший из-за границы. Фотографии повреждений, которые получила маршрутка при ударе об автобус, публикует «Дорожный инспектор» «ВКонтакте».
На кадрах видно, что ветровое стекло полностью разбито, в салоне вырвано несколько поручней: вдоль окна и под потолком. Можно представить себе, какой силы был удар, от которого попадали пассажиры.
Напомним, маршрутка с надписью «Питеравто» на борту протаранила стоящий на светофоре автобус 18 июня около 9:30 на Ленинском проспекте, 157. В ЛИАЗе «Пассажиравтотранса» никто не пострадал. Из маршрутки госпитализировали шесть женщин, в том числе 17-летнюю девушку. Удар попал на видео.
Напомним, 27 мая на Ленинском проспекте другой автобус заехал на столб. Пострадали также шесть человек.