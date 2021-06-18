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Люди падали вместе с поручнями: как выглядит внутри и снаружи маршрутка, в которой пострадали 6 женщин

При ДТП на Ленинском в Петербурге в маршрутке вырвало поручни

Маршрутным автобусом ПАЗ, попавшим в серьёзное ДТП на Ленинском проспекте, 157, управлял мужчина, приехавший из-за границы. Фотографии повреждений, которые получила маршрутка при ударе об автобус, публикует «Дорожный инспектор» «ВКонтакте».

На кадрах видно, что ветровое стекло полностью разбито, в салоне вырвано несколько поручней: вдоль окна и под потолком. Можно представить себе, какой силы был удар, от которого попадали пассажиры.

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Напомним, маршрутка с надписью «Питеравто» на борту протаранила стоящий на светофоре автобус 18 июня около 9:30 на Ленинском проспекте, 157. В ЛИАЗе «Пассажиравтотранса» никто не пострадал. Из маршрутки госпитализировали шесть женщин, в том числе 17-летнюю девушку. Удар попал на видео.

Напомним, 27 мая на Ленинском проспекте другой автобус заехал на столб. Пострадали также шесть человек.

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Комментарии (8)

vic_5e4cd1938d1a8
Оказывается и крепёж поручней - го...но.
Кнехт
Такие дела продолжаются не первый год, видать автопарк тратит хорошие суммы на лоббирование своих интересов в провительстве спб, других вариантов этого бардака с маршрутками и иностранцами за рулем я не вижу.
aaignat
Китайская консервная банка с бибизяном за баранкой
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