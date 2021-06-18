FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+28°C/Завтра: +28
72.50р86.70р
ЕВРО-2020Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхКому нельзя делать прививкуОбраз жизни
8
Печать

ДТП на Ленинском попало на видео: маршрутка отбросила стоящий автобус вперёд

В попавшей в ДТП в Петербурге маршрутке ехали 12 человек, пострадала половина

ДТП с автобусами на Ленинском проспекте 18 июня зафиксировала камера наружного наблюдения. Видеозапись есть в распоряжении «Фонтанки».

На записи видно, что автобус «Пассажиравтотранса» подъехал к светофору и встал. А через пару секунд получил удар сзади: тяжёлая машина скакнула вперёд. Самой маршрутки, протаранившей автобус, не видно. Вскоре водитель открыл двери и началась эвакуация.

Напомним, по информации ГУ МВД по Петербургу и области, около 9:40 у дома 157 по Ленинскому проспекту водитель маршрутки «ПАЗ» (на фотографиях с места аварии видно, что на борту указан перевозчик — «Питеравто») врезался в остановившийся на светофоре рейсовый автобус. По данным «Фонтанки», в салоне автобуса было 15 человек, в маршрутке — 12 человек.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
ПоделитьсяПоделиться

В автобусе никто не пострадал, сообщили «Фонтанке» в «Пассажиравтотрансе». В маршрутке же из-за падения травмы получили шесть человек: пять женщин и 17-летняя девушка. У пятерых пациентов повреждения лёгкой степени тяжести, у одной женщины — средней степени.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

По теме (3)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (8)

gencon
Капиталистов в погонах посадить в инвалидную коляску или выдать по коляске с младенцем-куклой и засечь время их перемещения с улицы в эту маршрутку. Эти пазики - недоразумение для большого города
zoera
Не успели открыться двери? На СВЕТОФОРЕ? О_о! Теперь понятно, почему Фонтанка ищет редактора...
***_555
Сколько же проскакунов на розовый. Штраф тыщ 50 нужен.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний