На записи видно, что автобус «Пассажиравтотранса» подъехал к светофору и встал. А через пару секунд получил удар сзади: тяжёлая машина скакнула вперёд. Самой маршрутки, протаранившей автобус, не видно. Вскоре водитель открыл двери и началась эвакуация.
Напомним, по информации ГУ МВД по Петербургу и области, около 9:40 у дома 157 по Ленинскому проспекту водитель маршрутки «ПАЗ» (на фотографиях с места аварии видно, что на борту указан перевозчик — «Питеравто») врезался в остановившийся на светофоре рейсовый автобус. По данным «Фонтанки», в салоне автобуса было 15 человек, в маршрутке — 12 человек.
В автобусе никто не пострадал, сообщили «Фонтанке» в «Пассажиравтотрансе». В маршрутке же из-за падения травмы получили шесть человек: пять женщин и 17-летняя девушка. У пятерых пациентов повреждения лёгкой степени тяжести, у одной женщины — средней степени.