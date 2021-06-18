Полиция проводит проверку по факту ДТП с участием общественного транспорта в Московском районе.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД 18 июня, около 09:40 у дома 157 по Ленинскому проспекту, по предварительным данным, водитель маршрутки «ПАЗ» врезался в остановившийся на светофоре рейсовый автобус.
Шесть пассажиров маршрутки получили травмы в результате падения в салоне (пятеро — повреждения легкой степени тяжести, один человек — травмы средней степени тяжести).
По данным «Фонтанки», в больницы увезли пять женщин и девушку 17 лет. Подростка госпитализировали в детскую больницу № 1. 33-летнюю пострадавшую увезли в больницу № 15. Еще троих, 21 года, 34 и 76 лет, — в горбольницу № 26. И еще одну, 70-летнюю, — в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.
Еще один человек после осмотра отказался от госпитализации.