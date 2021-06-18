FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+26°C/Завтра: +28
72.50р86.70р
ЕВРО-2020Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхКому нельзя делать прививкуОбраз жизни
0
Печать

После ДТП на Ленинском в больницы увезли пять женщин и девочку-подростка. Все они ехали в маршрутке

После ДТП на юге Петербурга в больницу увезли шесть человек, в том числе ребенка

Шесть пассажиров маршрутки получили травмы в результате падения в салоне маршрутки (пятеро — повреждения легкой степени тяжести, один человек — травмы средней степени тяжести).

Полиция проводит проверку по факту ДТП с участием общественного транспорта в Московском районе.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД 18 июня, около 09:40 у дома 157 по Ленинскому проспекту, по предварительным данным, водитель маршрутки «ПАЗ» врезался в остановившийся на светофоре рейсовый автобус.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
ПоделитьсяПоделиться

Шесть пассажиров маршрутки получили травмы в результате падения в салоне (пятеро — повреждения легкой степени тяжести, один человек — травмы средней степени тяжести).

По данным «Фонтанки», в больницы увезли пять женщин и девушку 17 лет. Подростка госпитализировали в детскую больницу № 1. 33-летнюю пострадавшую увезли в больницу № 15. Еще троих, 21 года, 34 и 76 лет, — в горбольницу № 26. И еще одну, 70-летнюю, — в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

Еще один человек после осмотра отказался от госпитализации.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний