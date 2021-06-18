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Новый вид лягушек назвали в честь группы Led Zeppelin. Он может тоже исчезнуть

Новый вид лягушек учёные назвали в честь британской рок-группы Led Zeppelin. Как пишет The Guardian, земноводных зоологи обнаружили, изучая горную цепь Кордильера-дель-Кондор между Эквадором и Перу.

Отличительные черты лягушки, получившей наименование Pristimantis ledzeppelin, — медно-красные глаза и разноцветная, жёлтая, коричневая, чёрная, оранжевая кожа. Вид рискует исчезнуть из-за того, что на территории, где он обитает, всё шире распространяется сельское хозяйство, зоны вырубки и добыча некоторых полезных ископаемых.

«Название дано в честь Led Zeppelin и их необычной музыки», — пояснили учёные.

Обитающие на суше дождевые лягушки рода Pristimantis — крайне разнообразная группа позвоночных, к которой относятся 569 известных видов.

Хард-рок-группа Led Zeppelin была основана в Лондоне в 1968 году. Сыграв основополагающую роль в становлении хеви-метала, была признана одним из самых влиятельных коллективов в истории.

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