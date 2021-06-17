Пользователь кикшеринга пострадал в ДТП на северо-востоке Петербурга. Об этом «Фонтанке» 17 июня сообщил очевидец.
По словам свидетеля аварии, на Заневском проспекте, рядом со станцией метро «Ладожская» белая «Шкода» наехала на электросамокатчика. Тот с перебитой ногой и без кроссовка самостоятельно забрался в машину скорой помощи. Водитель легковой остался ждать ГИБДД. «Фонтанка» запросила комментарий в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
читательница «Фонтанки» Ирина
На прошлой неделе сервисы аренды электросамокатов окончательно вернулись на улицы Северной столицы после непродолжительного отсутствия. Вечером 9 июня Смольный подписал с кикшерингами соглашение о правилах работы в Петербурге.