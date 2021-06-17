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Очередной самокатчик в Петербурге оказался под колесами автомобиля

Фото: читательница «Фонтанки» Ирина
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Пользователь кикшеринга пострадал в ДТП на северо-востоке Петербурга. Об этом «Фонтанке» 17 июня сообщил очевидец.

По словам свидетеля аварии, на Заневском проспекте, рядом со станцией метро «Ладожская» белая «Шкода» наехала на электросамокатчика. Тот с перебитой ногой и без кроссовка самостоятельно забрался в машину скорой помощи. Водитель легковой остался ждать ГИБДД. «Фонтанка» запросила комментарий в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Фото: читательница «Фонтанки» Ирина
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читательница «Фонтанки» Ирина

На прошлой неделе сервисы аренды электросамокатов окончательно вернулись на улицы Северной столицы после непродолжительного отсутствия. Вечером 9 июня Смольный подписал с кикшерингами соглашение о правилах работы в Петербурге.

Фото: читательница «Фонтанки» Ирина
Фото: читательница «Фонтанки» Ирина
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (7)

perekuz
А я-то всю свою долгую жизнь считал, что "кроссовка" - женского рода. Ан нет,- "кроссовок"!
Znatok78
Наверняка спешился и катил самокат рядом с собой, идя по пешеходному переходу пешком, ведь так? (сарказм)
nuga
Самокатчики привиты?Ведь они,как таксисты.Один транспорт для тысячи людей.
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