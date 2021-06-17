Фасад бывшего доходного дома Федора Степанова за последние несколько месяцев пережил многое. Весной там обнаружили сквозную щель, идущую от подвала до крыши. Вокруг нее отбивали штукатурку, заливали ее пеной и устанавливали маячки, и тут снова. О том, что в Центральном районе Петербурга фасад дома 11 по улице Черняховского рассекла новая трещина, «Фонтанке» 17 июня сообщила жительница Оксана Кабаченко. Сам инцидент случился накануне, когда ее не было дома, но произошедшее застала соседка.

Как рассказала «Фонтанке» Светлана, проживающая напротив, фасад соседнего строения трещал буквально прямо на ее глазах. «Я живу в 13-м доме. Окно у меня сейчас днем постоянно открыто. Вдруг слышу, что-то упало, подхожу к окну, а там штукатурка летит с дома», — говорит Светлана. Когда спустя некоторое время женщина вышла на улицу, проблемную стену уже вовсю латали коммунальщики.

Фото: предоставлено читателями «Фонтанки» Поделиться Поделиться







Трещина оказалась несквозная и, как утверждает начальник отдела капитального ремонта ООО «Жилкомсервис № 2 Центрального района» Араик Балдрян, сразу была заделана специальным раствором. «Никакой опасности она не несет. Маячки проверили, динамики нет», — добавил он. В районной администрации подтвердили, что в настоящий момент ситуация не несет угрозы. «На Черняховского, 11, есть и было несколько трещин, и есть сквозная, но только одна. Специалисты управляющей компании осуществляют наблюдение за ней до капитального ремонта здания», — сообщили там.

Новое повреждение появилось по соседству с той самой — сквозной. Рабочие его вскрыли, и жители стали видеть улицу, спускаясь по лестнице. «В нее можно было даже руку просунуть. Неужели новая трещина не говорит о том, что есть динамика? Ситуация очень настораживает, мы беспокоимся за свою жизнь», — сказала жительница пострадавшего дома Оксана Кабаченко.

На проблему среагировали тогда не так быстро. Заделали трещину только через месяц, и то сначала только пеной, что вызвало негодование у жильцов. Работы затянули различные экспертизы, отбивание штукатурки и раскрытие пробоины. Балдрян тогда утверждал «Фонтанке», что пена — лишь часть процедуры, которая называется тампонирование.

«Было выдано техническое заключение, что трещина имеет старый характер. То есть она очень давно в здании. Мы отбили штукатурку и увидели, что она сквозная. Согласно заключению, динамики нет, и ее было рекомендовано затампонировать. Сначала заливается пена, все это дело схватывается, потом пена частично вырезается, и щель заливается специальным раствором. Если этого не сделать, то зимой лед бы ее разорвал. В этом случае последствия были бы очень серьезные. Технология используется не в первый раз, и дома, которые заделывали таким же образом, спокойно дожидались капремонта».

К слову о нем. Здание по Черняховского, 11, было возведено в 1902 году и охраняется как дореволюционное. «За все эти годы в нем так и не был проведен капитальный ремонт», — утверждает Кабаченко. В жилищном комитете в начале июня на ее вопрос о сроках проведения сообщили, что ремонт фасада был запланирован на 2018–2020 годы, однако не сложилось. «При формировании краткосрочного плана реализации программы на 2023–2025 годы мы обязательно учтем данный адрес при наличии финансирования и предложений от коллег из администраций района», — говорится в сообщении комитета.



Однако ситуация не ждет, и управляющая компания, по словам Балдряна, уже сообщила районной администрации о необходимости капремонта в следующем году. В пресс-службе районной администрации «Фонтанке» подтвердили, что такие планы есть.

Фото: предоставлено читателями «Фонтанки» Поделиться Поделиться







Ждут капремонта и другие дома по той улице. «Все шарахаются от наших домов и того, в каком они состоянии, что внутри, что снаружи. Про нас как будто все забыли. Живем как в блокаду», — сказала Светлана из 13-го дома. Жители, которые усомнились в качестве проведенного тампонирования, считают, что фасад может не дождаться капитальных работ.

К причинам происходящего, как утверждает координатор движения «Центральный район за комфортную среду обитания» Ярослав Костров, может быть причастен расположенный неподалеку новый жилой комплекс по Днепропетровской улице, 37, который строили с 2017 по 2020 год. «Ситуации, когда при постройке новодела возникают трещины в соседних домах, уже стали нормой для центра города. Здесь новостройка находится отдаленно, но возможна подвижка грунтов. Особенно это заметно, когда дом гигантский, и здесь как раз тот случай. Выпор грунта на соседнем участке — это классическое явление», — предполагает активист.