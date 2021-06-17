По ее словам, отвалился значительный слой штукатурки. На место оперативно прибыли сотрудники ООО «ЖКС №2 Центрального района», которые огородили место и заделали трещину чем-то похожим на цемент.

В Центральном районе Петербурга фасад дома 11 по улице Черняховского рассекла новая трещина. Об этом «Фонтанке» 17 июня рассказала местная жительница Оксана Кабаченко.

«Мы даже не успели заметить и зафиксировать саму трещину. На месте уже были коммунальщики, которые ее латали», — сказала она.



Первую трещину на той же стене бывшего доходного дома Федора Степанова, как писала «Фонтанка», заметили в конце марта этого года. Здание было возведено в 1901 году и охраняется как дореволюционное. Местные активисты объясняют произошедшее движением грунтов из-за построенного неподалеку жилого комплекса на Днепропетровской улице, 37.

