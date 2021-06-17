В Центральном районе Петербурга фасад дома 11 по улице Черняховского рассекла новая трещина. Об этом «Фонтанке» 17 июня рассказала местная жительница Оксана Кабаченко.
По ее словам, отвалился значительный слой штукатурки. На место оперативно прибыли сотрудники ООО «ЖКС №2 Центрального района», которые огородили место и заделали трещину чем-то похожим на цемент.
«Мы даже не успели заметить и зафиксировать саму трещину. На месте уже были коммунальщики, которые ее латали», — сказала она.
Первую трещину на той же стене бывшего доходного дома Федора Степанова, как писала «Фонтанка», заметили в конце марта этого года. Здание было возведено в 1901 году и охраняется как дореволюционное. Местные активисты объясняют произошедшее движением грунтов из-за построенного неподалеку жилого комплекса на Днепропетровской улице, 37.
В конце мая трещину заделали пеной, что вызвало негодование среди местных жителей. Как объяснили тогда «Фонтанке» в ЖКС-2, это была лишь первая часть стандартной процедуры, которая называется «тампонирование». Затем пену должны были вычистить и залить щель специальным компонентом. Однако, по словам жителей, этого не произошло. Пена так и осталась внутри трещины, а поверх нее нанесли строительный раствор.