СК: Резник незаконно приобрел для личного потребления у неустановленного лица наркотическое средство

«В рамках расследования уголовного дела проведен комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, комплекс судебных экспертиз, в том числе химические и генетические, допрошено более 10 свидетелей, что позволило следствию собрать достаточно доказательств для предъявления Резнику обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконный оборот наркотических средств)», — говорится в релизе СК.
По данным следствия, Резник якобы приобрел «у неустановленного лица» для личного употребления 18,2 г растительного наркотика не позднее 9 марта этого года.
По этой статье суд может назначить наказание в виде штрафа в размере до сорока тысяч рублей, обязательных работ на срок до четырехсот восьмидесяти часов, исправительных работ на срок до двух лет либо ограничения или лишения свободы на срок до трех лет.
На данный момент Резник задержан. Ночь он проведёт в изоляторе.