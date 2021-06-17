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СК: Резник незаконно приобрел для личного потребления у неустановленного лица наркотическое средство

Главное следственное управление СК РФ по Санкт-Петербургу 17 июня вечером сообщило подробности задержания депутата петербургского ЗакСа Максима Резника. По версии ведомства, политик незаконно приобрёл наркотики для личного употребления.

«В рамках расследования уголовного дела проведен комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, комплекс судебных экспертиз, в том числе химические и генетические, допрошено более 10 свидетелей, что позволило следствию собрать достаточно доказательств для предъявления Резнику обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконный оборот наркотических средств)», — говорится в релизе СК.

По данным следствия, Резник якобы приобрел «у неустановленного лица» для личного употребления 18,2 г растительного наркотика не позднее 9 марта этого года.

По этой статье суд может назначить наказание в виде штрафа в размере до сорока тысяч рублей, обязательных работ на срок до четырехсот восьмидесяти часов, исправительных работ на срок до двух лет либо ограничения или лишения свободы на срок до трех лет.

На данный момент Резник задержан. Ночь он проведёт в изоляторе.

В Следственном комитете расследуют уголовное дело о банках из-под жевательной резинки с наркотическими веществами, найденных в квартире родственника Максима Резника Ивана Дорофеева. Во время обыска в квартире находился Резник, который заехал к родственнику поговорить о семейных вопросах. Депутата трижды вызывали на допрос, чтобы узнать о банках от жевательной резинки — конфеты Резник, по его словам, принёс в квартиру по просьбе Дорофеева.

11 марта Ивана Дорофеева Невский районный суд арестовал на два месяца.

22 марта художница Лиза Михайлова, мать Ивана Дорофеева, заявила о давлении на сына: якобы следователи просят его дать показания на депутата Резника.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (25)

Sinilga
Фабрикуют дела перед выборами всем вероятным конкурентам на выборах. Дальше матом.
Sinilga
Не смешите меня: "приобрёл у неустановленного лица". Если в "сделке" участвовало два лица, то почему только одно установленное. И как они вообще определили , что "приобрёл", если не пасли?. А если "пасли", то почему лицо "неустановленное". Врут, как дышут! Это всё происки Беглова. По его кляузам и муниципальных депутатов мандатов лишают. А уж СК и полиция семенят мелкими шагами.
igoruha
Ночь в изоляторе как то жёстко для этой статьи. Тут подписка должна быть. Если ночь в ИВС, то значит завтра будет суд по избранию меры пресечения. Впрочем, если они изолятором называют обезьяннике в отделении полиции, то завтра оформят и под подписку отпустят
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