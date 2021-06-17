СК: Резник незаконно приобрел для личного потребления у неустановленного лица наркотическое средство

«В рамках расследования уголовного дела проведен комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, комплекс судебных экспертиз, в том числе химические и генетические, допрошено более 10 свидетелей, что позволило следствию собрать достаточно доказательств для предъявления Резнику обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконный оборот наркотических средств)», — говорится в релизе СК.

По данным следствия, Резник якобы приобрел «у неустановленного лица» для личного употребления 18,2 г растительного наркотика не позднее 9 марта этого года.