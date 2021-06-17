Рестораны и фуд-корты в Москве создадут «свободные от COVID-19 зоны», куда будут пускать только привитых

Московские рестораны и фуд-корты в порядке эксперимента создадут «свободные от COVID-19 зоны», пускать в которые посетителей будут по паспортам и QR-кодам с информацией о вакцинации. Попавшим в них гостям можно будет не соблюдать ограничения.
Как сообщает 17 июня Forbes со ссылкой на президента Союза торговых центров России, Белоруссии и Казахстана Булата Шакирова, такое решение было принято после совещания бизнеса с чиновниками мэрии Москвы.
По словам Шакирова, в так называемых свободных зонах посетителям можно будет находиться без ограничений, однако персонал будет работать в перчатках и масках. Вход в такие зоны будет по QR-коду, который привяжут к создаваемой в Москве единой базе вакцинированных. При этом никаких бумаг и справок от желающих туда попасть принимать не будут, подчеркнул он.
Список ресторанов, которые будут участвовать в эксперименте, пока составляется, но их не будет много, примерно 10, отметил, в свою очередь, глава Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров. «Система будет по аналогии с израильской — для входа в ресторан нужно будет предъявить паспорт, удостоверяющий личность, и QR-код о вакцинации», — рассказал он.
Предполагается, что первый этап по тестированию COVID-free зон начнётся на следующей неделе — с того, что заведения, обеспечив контроль привитых на входе, смогут работать после 23:00.
Напомним, что 16 июня Москва и Московская область объявили об обязательной вакцинации в сфере услуг. Мэр Сергей Собянин заявил, что прививка «личное дело до тех пор, пока ты сидишь дома». Следом аналогичную меру ввели Кузбасс и Сахалинская область.
Петербургский Роспотребнадзор сообщил, что пока не разрабатывает документ об обязательной вакцинации.
Позднее стало известно, что санитарное ведомство Петербурга не стало настаивать на обязательной вакцинации работников общепита и торговли. Однако сами рестораторы пообещали привить 60% сотрудников добровольно.