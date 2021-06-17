Рестораны и фуд-корты в Москве создадут «свободные от COVID-19 зоны», куда будут пускать только привитых

Московские рестораны и фуд-корты в порядке эксперимента создадут «свободные от COVID-19 зоны», пускать в которые посетителей будут по паспортам и QR-кодам с информацией о вакцинации. Попавшим в них гостям можно будет не соблюдать ограничения.



Как сообщает 17 июня Forbes со ссылкой на президента Союза торговых центров России, Белоруссии и Казахстана Булата Шакирова, такое решение было принято после совещания бизнеса с чиновниками мэрии Москвы.



По словам Шакирова, в так называемых свободных зонах посетителям можно будет находиться без ограничений, однако персонал будет работать в перчатках и масках. Вход в такие зоны будет по QR-коду, который привяжут к создаваемой в Москве единой базе вакцинированных. При этом никаких бумаг и справок от желающих туда попасть принимать не будут, подчеркнул он.

