FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+23°C/Завтра: +26
72.03р87.35р
ЕВРО-2020А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
10
Печать

Рестораны и фуд-корты в Москве создадут «свободные от COVID-19 зоны», куда будут пускать только привитых

В Москве появятся специальные COVID-free зоны в ресторанах и на фуд-кортах

Московские рестораны и фуд-корты в порядке эксперимента создадут «свободные от COVID-19 зоны», пускать в которые посетителей будут по паспортам и QR-кодам с информацией о вакцинации. Попавшим в них гостям можно будет не соблюдать ограничения.

Как сообщает 17 июня Forbes со ссылкой на президента Союза торговых центров России, Белоруссии и Казахстана Булата Шакирова, такое решение было принято после совещания бизнеса с чиновниками мэрии Москвы.

По словам Шакирова, в так называемых свободных зонах посетителям можно будет находиться без ограничений, однако персонал будет работать в перчатках и масках. Вход в такие зоны будет по QR-коду, который привяжут к создаваемой в Москве единой базе вакцинированных. При этом никаких бумаг и справок от желающих туда попасть принимать не будут, подчеркнул он.

Список ресторанов, которые будут участвовать в эксперименте, пока составляется, но их не будет много, примерно 10, отметил, в свою очередь, глава Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров. «Система будет по аналогии с израильской — для входа в ресторан нужно будет предъявить паспорт, удостоверяющий личность, и QR-код о вакцинации», — рассказал он.

Предполагается, что первый этап по тестированию COVID-free зон начнётся на следующей неделе — с того, что заведения, обеспечив контроль привитых на входе, смогут работать после 23:00.

Напомним, что 16 июня Москва и Московская область объявили об обязательной вакцинации в сфере услуг. Мэр Сергей Собянин заявил, что прививка «личное дело до тех пор, пока ты сидишь дома». Следом аналогичную меру ввели Кузбасс и Сахалинская область.

Петербургский Роспотребнадзор сообщил, что пока не разрабатывает документ об обязательной вакцинации.

Позднее стало известно, что санитарное ведомство Петербурга не стало настаивать на обязательной вакцинации работников общепита и торговли. Однако сами рестораторы пообещали привить 60% сотрудников добровольно.

По теме (9)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (10)

Squaw
Места только для белых?
Павел Михайлов
А что, кто-то уже отменил постановление, что в общественных местах ВСЕ должны быть в масках? Вне зависимости от того, ширнулся вакциной или нет?
nuga
Ложью попахивает,если персонал продолжит работать в масках и перчатках с этими в резервациях,то значит привитые заразны.Что и требовалось ещё раз подтвердить.Они же все в больничках вместе с непривитыми,на которых дышали.Все,как в Израиле.Ценой жизни,здоровья насильно прививают и хвалятся смертями.Ещё анонсировали 25 тыс больных в день.Все просчитано вакцинаторами.СМИ умело гнали волну всю весну и после такого народ должен верить этим людям?Пастухи загонщики.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний