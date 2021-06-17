В Красном Селе после повреждения газопровода восстановили подачу газа в 3,5 тысячи квартир

В Красносельском районе Петербурга, где при проведении земляных работ повредили газопровод, возобновили подачу газа в жилые дома. Об этом 17 июня «Фонтанке» сообщили в «Петербурггазе».



«На данный момент газоснабжение восстановлено более чем в 3500 квартирах. В оставшиеся 56 квартир нет доступа, газоснабжение будет восстановлено по заявкам от жителей», — уточнили в компании.

Подача была прекращена накануне в 25 многоквартирных домах и 37 частных. Как рассказывала «Фонтанка», у дома 85 по проспекту Ленина в Красном Селе при земляных работах на стройплощадке спортивного комплекса был снесен газопровод. Объект возводит ООО «Стрелец», гендиректором которого является депутат МО «Красное Село» Александр Ентель. Работы при этом выполняло ООО «Пальмира», которое, по данным Госстройнадзора, копало землю на смежном участке. В отношении компаний Государственной административно-технической инспекцией были возбуждены административные дела.