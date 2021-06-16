После повреждения газопровода в Красном Селе возбудили административные дела

Там уточнили, что северо-западнее дома 85 по проспекту Ленина ООО «Стрелец» строит крытый спортивный комплекс, который расположен на двух участках. Один находится в собственности организации, другой — в аренде. На последнем при благоустройстве территории рабочие подрядной организации ООО «Пальмира» повредили сети газоснабжения, и в 14:54 ООО «Петербурггаз» зарегистрировало дефект в системе ГАТИ.

В отношении заказчика и подрядчика работ в Красном Селе, где при строительстве спортивного комплекса был поврежден газопровод, возбуждены административные дела. Об этом «Фонтанке» рассказали 16 июня в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции.

«В отношении заказчика и подрядчика работ возбуждены административные дела по факту самовольного производства земляных работ по благоустройству. В отношении заказчика работ также возбуждены дела за самовольное размещение ограждения и содержание указанного ограждения в загрязненном состоянии», — добавили в пресс-службе инспекции.



Ранее «Фонтанка» рассказывала, что из-за повреждения газопровода в Красном Селе от газа были отключены 25 многоквартирных домов и 37 частных, а также девять потребителей. Было изменено автобусное движение.



Гендиректором ООО «Стрелец» является депутат МО «Красное Село» Александр Ентель. Несколько лет назад он делился своими представлениями о будущем объекте — трехэтажное здание с ледовым катком, залами для разных видов спорта и боулингом. Как рассказали «Фонтанке» в Госстройнадзоре, разрешение на строительство было выдано в 2019 году, оно действует по май 2023-го.

