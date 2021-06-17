Источник: петербургского депутата Резника допросят в СК в качестве подозреваемого

С утра в квартире депутата, на его даче и у его матери прошли обыски. В квартире, где на карантине из-за коронавируса находилась супруга политика, изъяли кулинарные весы и ключи от банковской ячейки. После обыска депутата — он находился на даче в Ленинградской области — повезли на допрос в Следственный комитет на набережной реки Мойки.



Как рассказал «Фонтанке» адвокат Резника Георгий Джанашия, к 13 часам парламентария ещё не привезли на допрос. Об измении статуса депутата по уголовному делу ему ничего неизвестно, добавил он.