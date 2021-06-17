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Источник: петербургского депутата Резника допросят в СК в качестве подозреваемого

Депутата петербургского парламента Максима Резника допросят в Следственном комитете по делу о наркотиках в статусе подозреваемого, рассказал «Фонтанке» 17 июня близкий к следствию источник. Ранее парламентарий фигурировал в деле как свидетель.

С утра в квартире депутата, на его даче и у его матери прошли обыски. В квартире, где на карантине из-за коронавируса находилась супруга политика, изъяли кулинарные весы и ключи от банковской ячейки. После обыска депутата — он находился на даче в Ленинградской области — повезли на допрос в Следственный комитет на набережной реки Мойки.

Как рассказал «Фонтанке» адвокат Резника Георгий Джанашия, к 13 часам парламентария ещё не привезли на допрос. Об измении статуса депутата по уголовному делу ему ничего неизвестно, добавил он.

В Следственном комитете расследуют уголовное дело о банках из-под жевательной резинки с наркотическими веществами, найденных в квартире родственника Максима Резника Ивана Дорофеева. Во время обыска в квартире находился Резник, который заехал к родственнику поговорить о семейных вопросах. Депутата трижды вызывали на допрос, чтобы узнать о банках от жевательной резинки — конфеты Резник, по его словам, принёс в квартиру по просьбе Дорофеева.

11 марта Ивана Дорофеева Невский районный суд арестовал на два месяца. 22 марта художница Лиза Михайлова, мать Ивана Дорофеева, заявила о давлении на сына: якобы следователи просят его дать показания на депутата Резника.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (7)

alexpv
Да уж. Начался прямой террор, власть не пытается даже прикрыться пусть хоть какой-то липовой , но легендой. Прямо в лоб, не угодный, много выступал с независимым мнением по разным вопросам - получи статью по наркотикам,самую строгую и не очень сложную с точки зрения доказательств. Подкинул пару грамм порошка и всех делов. Был депутат - стал зэк.
Эх, родина, куда же ты катишься.
Савва Морозов
наконец-то.
O-o!
Кому следующему приготовиться? быдлу-то все равно, они пойдут в расход после выборов
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