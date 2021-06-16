Петербуржца, подозреваемого в регулярных избиениях пасынка, отправили под арест. Мальчика он «воспитывал» в машине

Красногвардейский районный суд Петербурга рассмотрел ходатайство следствия о мере пресечения в отношении петербуржца Ильи Чудакова. Мужчина является фигурантом дела по статье «Истязания».
Как сообщает объединенная пресс-служба судов 16 июня, по версии следствия, в период с полудня 31 мая до полуночи 7 июня мужчина в машине по пути следования от улицы Оптиков до Малоохтинского проспекта «умышленно нанес множественные удары руками, ногами, а также проводом от удлинителя по телу и лицу» 13-летнего подростка.
Как писала «Фонтанка», когда об этом узнала мать ребенка, то обратилась в полицию. 14 июня Чудаков был задержан и в этот же день допрошен в качестве подозреваемого. В содеянном он признался. По предварительной информации, таким образом мужчина пытался «воспитать» мальчика, который не успевал в учебе.
Суд арестовал мужчину на два месяца.