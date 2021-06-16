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Петербуржца, подозреваемого в регулярных избиениях пасынка, отправили под арест. Мальчика он «воспитывал» в машине

Суд отправил в изолятор жителя Петербурга, подозреваемого в истязании подростка

Красногвардейский районный суд Петербурга рассмотрел ходатайство следствия о мере пресечения в отношении петербуржца Ильи Чудакова. Мужчина является фигурантом дела по статье «Истязания».

Как сообщает объединенная пресс-служба судов 16 июня, по версии следствия, в период с полудня 31 мая до полуночи 7 июня мужчина в машине по пути следования от улицы Оптиков до Малоохтинского проспекта «умышленно нанес множественные удары руками, ногами, а также проводом от удлинителя по телу и лицу» 13-летнего подростка.

Как писала «Фонтанка», когда об этом узнала мать ребенка, то обратилась в полицию. 14 июня Чудаков был задержан и в этот же день допрошен в качестве подозреваемого. В содеянном он признался. По предварительной информации, таким образом мужчина пытался «воспитать» мальчика, который не успевал в учебе.

Суд арестовал мужчину на два месяца.

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Комментарии (5)

AP-SPb
Нормально так баба мужика под монастырь подвела. А потом удивляются почему это РСП на хрен никому не нужны....
hal9000
Бабы с ребенком неправильно делают..более менее получится если мужик тоже будет с прицепом..тогда уравновешивается..а так сын считает мать своей собственностью..и здесь никогда небудет норомальной семьи..в нормальных то семьях отец и сын батлы устраивают а здесь ерунда ..
Мillemelle
А мать молчала? невозможно было не узнать? Или ради мужика предать сына, типа пусть мужик воспитывает. Какая мразь
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