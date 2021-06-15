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Об истязаниях 13-летнего отчимом в полицию Петербурга заявила мать. Доводом в «воспитании» был провод от удлинителя

Жителя Петербурга задержали после заявления матери 13-летнего об избиениях

О суровых методах воспитания сожителя сотрудникам полиции рассказала мать подвергшегося истязаниям 13-летнего петербуржца. Помимо кулаков и ударов ногами ребёнка могли бить подручными предметами.

Как стало известно «Фонтанке» 15 июня, с соответствующим заявлением обратилась мать 13-летнего мальчика, на стол сотрудников полиции оно легло 13 июня. В нём говорилось, что её сына руками и ногами, а также проводом от удлинителя избил мужчина, который приходится ей сожителем.

Ранее «Фонтанка» писала, что 38-летнего отчима мальчика задержали в рамках расследования уголовного дела об истязании несовершеннолетнего. По предварительной информации нашего издания, он не только бил своего пасынка, но также не давал ему есть и заставляли спать на полу. Расследование ведёт городской СК.

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Комментарии (6)

мухомор
так он сожитель или отчим?
вы там определитесь.
161489582
Мамашка испугалась, что её вместе с сожителем привлекут, вот и написала заяву, чтобы с себя вину снять.
Laska77
а мамашка заявление написала только после того как гематому на лице увидели?! А так она не подозревала, что у нее "под носом" происходит?! сын на полу спит, голодный, избитый: вот удивилась когда узнала! Звери так со своими детьми не поступают, ни одна с..ка не даст обидеть своего детеныша. мразь, а не мать.
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