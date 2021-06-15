Об истязаниях 13-летнего отчимом в полицию Петербурга заявила мать. Доводом в «воспитании» был провод от удлинителя

Как стало известно «Фонтанке» 15 июня, с соответствующим заявлением обратилась мать 13-летнего мальчика, на стол сотрудников полиции оно легло 13 июня. В нём говорилось, что её сына руками и ногами, а также проводом от удлинителя избил мужчина, который приходится ей сожителем.



Ранее «Фонтанка» писала, что 38-летнего отчима мальчика задержали в рамках расследования уголовного дела об истязании несовершеннолетнего. По предварительной информации нашего издания, он не только бил своего пасынка, но также не давал ему есть и заставляли спать на полу. Расследование ведёт городской СК.

