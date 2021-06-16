Количество умерших от коронавируса в Петербурге превысило 15 тысяч человек. Заболеваемость продолжает расти

Заболеваемость по России упала по сравнению с предыдущим днем: накануне зафиксировали 14 185 случаев. В Петербурге же продолжается рост: 927 заболевших за 24 часа против 902 вчера. Умерли по стране 396 человек (379 накануне), из них 63 — в Северной столице (53 вчера). Общее количество умерших от коронавируса в Петербурге, согласно официальной статистике, теперь составляет 15 062 человека.



Всего по стране за весь период пандемии зафиксировано 127 576 летальных исходов. Общее количество заболевших достигло 5 млн 249 тыс. 990 человек.

