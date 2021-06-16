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Количество умерших от коронавируса в Петербурге превысило 15 тысяч человек. Заболеваемость продолжает расти

В Петербурге от коронавируса умерли более 15 тысяч человек

За последние сутки в России выявили 13 397 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 16 июня сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

Заболеваемость по России упала по сравнению с предыдущим днем: накануне зафиксировали 14 185 случаев. В Петербурге же продолжается рост: 927 заболевших за 24 часа против 902 вчера. Умерли по стране 396 человек (379 накануне), из них 63 — в Северной столице (53 вчера). Общее количество умерших от коронавируса в Петербурге, согласно официальной статистике, теперь составляет 15 062 человека.

Всего по стране за весь период пандемии зафиксировано 127 576 летальных исходов. Общее количество заболевших достигло 5 млн 249 тыс. 990 человек.

Как писала «Фонтанка», Смольный уже почти две недели не предоставляет данные по свободным койкам под COVID-19. По данным нашего издания на прошлую неделю, их было всего 8%. По информации «Фонтанки», в городе ежедневно госпитализируют более 800 человек с COVID-19.

В Петербурге введены новые ограничения из-за роста заболеваемости COVID-19. Подробнее о них читайте на «Фонтанке».

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