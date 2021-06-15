FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+20°C/Завтра: +19
71.68р87.33р
ЕВРО-2020А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
0
Печать

До судов Петербурга добирается все меньше «коронавирусных нарушителей»

В мае 2021 года в суды Петербурга поступило в четыре раза меньше материалов о нарушениях коронавирусных ограничений, чем годом ранее. В июне разница уже в два раза.

Объединенная пресс-служба судов к 15 июня посчитала, какое количество дел об административных правонарушениях по статье 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения), поступало в суды Петербурга каждую неделю с марта по июнь в 2020 и 2021 годах.

Так, в апреле 2020-го по этой статье в суды поступило 1 192 материала, а в этом году всего 476. В мае разрыв вырос уже в четыре раза: 700 материалов в 2020 году против 172 в последний весенний месяц 2021-го.

За первые две недели июня, когда коронавирусная статистика по России и Петербургу пошла в рост, нагрузка на суды не сильно увеличилась. С 1-го по 13-е число поступило 77 материалов о нарушениях коронавирусных ограничений, тогда как годом раньше за две недели июня их было 188.

В Петербурге, как писала «Фонтанка», в метро и наземном общественном транспорте стали суровее относиться к исполнению масочного режима. Однако горожане, судя по всему, еще не осознали осложнения коронавирусного положения. По информации нашего издания, в городе ежедневно госпитализируют более 800 человек с COVID-19.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний