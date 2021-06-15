До судов Петербурга добирается все меньше «коронавирусных нарушителей»

В мае 2021 года в суды Петербурга поступило в четыре раза меньше материалов о нарушениях коронавирусных ограничений, чем годом ранее. В июне разница уже в два раза.



Объединенная пресс-служба судов к 15 июня посчитала, какое количество дел об административных правонарушениях по статье 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения), поступало в суды Петербурга каждую неделю с марта по июнь в 2020 и 2021 годах.



Так, в апреле 2020-го по этой статье в суды поступило 1 192 материала, а в этом году всего 476. В мае разрыв вырос уже в четыре раза: 700 материалов в 2020 году против 172 в последний весенний месяц 2021-го.

