После взрыва на АЗС в Новосибирске задержан директор автозаправки. Об этом утром 15 июня сообщает РИА Новости.
Агентство также пишет, что среди пострадавших есть трое граждан иностранного государства — уроженцев Киргизии. О том, в каком состоянии они находятся, не сообщается.
СК по региону публикует видеозапись, на которой запечатлены последствия взрыва на новосибирской АЗС.
В понедельник, 14 июня, в Новосибирске, на Гусинобродском шоссе, 60, загорелась АЗС, стали взрываться резервуары с топливом. По предварительным данным МЧС, причиной пожара стал незаземленный при сливе газа автомобиль-газовоз. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По последней информации, пострадали 35 человек, госпитализированы 20, ребёнок и двое пожарных находятся в состоянии средней степени тяжести. О происшествии рассказали новосибирцы, которые стали его свидетелями.