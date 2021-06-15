После взрыва на АЗС в Новосибирске задержан директор автозаправки. Об этом утром 15 июня сообщает РИА Новости .

Кадр из видео СК в YouTube

Агентство также пишет, что среди пострадавших есть трое граждан иностранного государства — уроженцев Киргизии. О том, в каком состоянии они находятся, не сообщается.



СК по региону публикует видеозапись, на которой запечатлены последствия взрыва на новосибирской АЗС.

