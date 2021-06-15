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В Новосибирске задержан директор сгоревшей АЗС. СК показывает видео с последствиями взрыва

Среди пострадавших при пожаре в Новосибирске есть иностранцы

После взрыва на АЗС в Новосибирске задержан директор автозаправки. Об этом утром 15 июня сообщает РИА Новости.

Кадр из видео СК в YouTube
Кадр из видео СК в YouTube
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Агентство также пишет, что среди пострадавших есть трое граждан иностранного государства — уроженцев Киргизии. О том, в каком состоянии они находятся, не сообщается.

СК по региону публикует видеозапись, на которой запечатлены последствия взрыва на новосибирской АЗС.

В понедельник, 14 июня, в Новосибирске, на Гусинобродском шоссе, 60, загорелась АЗС, стали взрываться резервуары с топливом. По предварительным данным МЧС, причиной пожара стал незаземленный при сливе газа автомобиль-газовоз. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По последней информации, пострадали 35 человек, госпитализированы 20, ребёнок и двое пожарных находятся в состоянии средней степени тяжести. О происшествии рассказали новосибирцы, которые стали его свидетелями.

Кадр из видео СК в YouTube
Кадр из видео СК в YouTube

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