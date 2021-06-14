Количество пострадавших при взрыве на АЗС в Новосибирске возросло до 35 человек

При пожаре на автозаправочной станции в Новосибирске пострадали 35 человек. Об этом 14 июня сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.



Издание уточняет, что госпитализированы 20 человек, причем 10 из них — в тяжелом состоянии. В ГУ МЧС сообщили, что пожар удалось полностью ликвидировать в 21.48.



В Новосибирске, на Гусинобродском шоссе, 60, 14 июня загорелась АЗС, начались взрывы резервуаров с топливом. Как рассказали в МЧС, причиной пожара стал незаземленный при сливе газа автомобиль-газовоз. Следственный комитет возбудил уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

