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МЧС назвало причину взрывов на заправке в Новосибирске. Количество пострадавших продолжает расти

МЧС назвало причину взрывов на заправке в Новосибирске

Причиной пожара со взрывами на АЗС в Новосибирске стал незаземленный при сливе газа автомобиль-газовоз. Об этом 14 июня пишет РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

Местное издание НГС уточняет, что, по последним данным, при пожаре пострадали 26 человек, в том числе — двое мальчиков, 9 и 12 лет. Журналисты также публикуют видео того, как взорвалась цистерна с газом: ее отнесло на соседнюю улицу. Во время полета она снесла стелу с ценами на АЗС и повредила автомобиль.

читатель НГС

В Новосибирске, на Гусинобродском шоссе, 60, 14 июня загорелась АЗС, начались взрывы резервуаров с топливом. Ранее сообщалось, что пострадал как минимум 21 человек. К пяти часам вечера по московскому времени пожар удалось ликвидировать.

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Комментарии (4)

Norge
Там уже война что ли?
Noisymouse
Какой кошмар(( Там же человека просто снесло...
lenten
Эпичный полёт! А зрители снизу его даже и посмотреть не смогли.
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