Причиной пожара со взрывами на АЗС в Новосибирске стал незаземленный при сливе газа автомобиль-газовоз. Об этом 14 июня пишет РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по региону.



Местное издание НГС уточняет, что, по последним данным, при пожаре пострадали 26 человек, в том числе — двое мальчиков, 9 и 12 лет. Журналисты также публикуют видео того, как взорвалась цистерна с газом: ее отнесло на соседнюю улицу. Во время полета она снесла стелу с ценами на АЗС и повредила автомобиль.