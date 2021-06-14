Пожар на АЗС в Новосибирске ликвидирован. Об этом 14 июня сообщает пресс-служба МЧС России.
Новосибирский облздрав тем временем подсчитал пострадавших. Их количество возросло до 21 человека. Восемь из них, по предварительной информации, в тяжёлом состоянии, сообщает РИА Новости.
НГС пишет, что среди пострадавших из-за взрыва есть девятилетний ребёнок, он получил травмы средней степени тяжести.
читатель НГС
В Новосибирске, на Гусинобродском шоссе, 60, 14 июня загорелась АЗС, начались взрывы резервуаров с топливом. Ранее региональное управление МЧС информировало, что при пожаре пострадали 16 человек. Пожар удалось локализовать на площади 1 200 квадратных метров.