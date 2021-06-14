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Число пострадавших при взрыве на АЗС в Новосибирске выросло до 16, среди них — двое пожарных

Уже 16 человек пострадали в результате мощного пожара автозаправочной станции в Новосибирске увеличилось до 16.

«Медицинская помощь потребовалась 16 пострадавшим. Степень тяжести [их состояния] устанавливается. Среди них двое пожарных. Оба госпитализированы», — сообщает 14 июня ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Травмы получил также сотрудник АЗС.

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Агентство также уточняет со ссылкой на медиков, что пять человек находятся в тяжёлом состоянии.

Пожар на АЗС начался около 18 часов 14 июня, прогремели несколько взрывов — это были цистерны с топливом. Как сообщает NGS, одну из бочек с горючим отбросило на соседнюю заправку, её тоже оцепили. К месту происшествия прилетел вертолет МЧС. Огонь распространяется на территории более 1 тыс. кв. м, пишет ТАСС. По предварительным данным, пожар начался во время заправки машины.

По факту пожара СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ ("оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности - ред.").

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