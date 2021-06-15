После пожара на АЗС в Новосибирске в больницах остаются 17 человек, в том числе двое детей и двое пожарных.

«За медицинской помощью обратились 33 пострадавших, из них 17 поступили на госпитализацию в областную клиническую больницу, 7 — в реанимации, состояние тяжелое, но стабильное. Максимальный процент ожогов — 40%. 10 человек находятся в отделении ожоговом, процент ожогов — от 4 до 23. Здесь два ребенка, 9 и 12 лет, и два сотрудника МЧС. Состояние детей удовлетворительное», — сообщил на совещании у губернатора министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов. Его цитирует 15 июня NGS. Для работы с пострадавшими подключены психологи.



читатель НГС

Ранее сообщалось, что пострадавших — 35 человек, госпитализированы 20, ребенок и двое пожарных находятся в состоянии средней степени тяжести. Как передаёт NGS со ссылкой на данные горсовета, при тушении пострадали сержант МЧС Дмитрий Шац, работавший водителем, и старший пожарный, старшина внутренней службы Николай Поспелов. Они в больнице.



Фото: Виктория, читательница НГС Фото: Спасатели МАСС Фото: Спасатели МАСС Фото: Спасатели МАСС Фото: Спасатели МАСС Поделиться Поделиться







Очевидица Екатерина рассказала изданию, что видела и слышала. Взрыв произошёл недалеко от двора, где она находилась вместе с дочкой. «Мы гуляли на детской площадке во дворе дома, когда услышали первые хлопки взрывов. Сначала нам показалось, что терпит крушение самолет и хлопки — это взрывающиеся двигатели. Стали крутить головами, искать, откуда звук, куда убегать от опасности. Звук был повсюду. Затем я увидела отражение большого взрыва в окнах соседнего дома, в этот момент задрожала земля, задребезжали окна нашего дома. Затем со стороны оврага (за домом) повалил густой черный дым. Во дворе началась паника. Было очень страшно. Я взяла дочку на руки и побежала от взрыва в противоположную сторону. Мы не знали, что происходит, что взрывается. Почему сначала были относительно негромкие хлопки, а затем рвануло сильно? И где рванет в следующий момент — тоже было непонятно. И что принесет с собой взрыв. Удивительно, что, пока мы уходили от взрыва, многие люди вместе с детьми бежали к нему посмотреть, что происходит. Хорошо, что никто не пострадал от разлетевшихся предметов», — отметила Екатерина.



Другая местная жительница, тоже Екатерина, была дома. Вот её рассказ: «Мы с мужем живем на Лазурной, 14, готовили ужин, когда раздался первый взрыв. Пластиковое окно, что было закрыто, резко открыло волной. В небе увидели огромную огненную шапку, страшно испугались. Честно говоря, сперва подумали, что война. Присмотрелись, вышли на балкон, долго стояли. Еще три взрыва увидели, от каждого почти отбрасывало, все стены дрожали, лицо обдуло горячим воздухом. Очень сильно грохотало. От страха сердца посжимались. Не каждый день такое увидишь».

