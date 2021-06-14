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Бизнес не получит господдержку за нерабочую неделю в Москве

Столичные власти не будут оказывать поддержку бизнесу за введенные в Москве нерабочие дни. Об этом 14 июня со ссылкой на заместителя мэра города Владимира Ефимова сообщает «Интерфакс».

Чиновник объяснил: так как ограничения вводятся всего на неделю, до 20 июня, меры поддержки предпринимателей не предусмотрены. Предприятиям, в свою очередь, разрешено продолжить работу в случае, если они выполнят несколько условий: переведут на «удаленку» не менее 30% не привитых от коронавируса сотрудников, работников старше 65 лет и хронических больных.

О введении выходных дней мэр Москвы Сергей Собянин объявил 12 июня. Меры градоначальник объяснил резким ростом количества заболевших ковидом. В городе в это время не будут работать зоопарк, дискотеки, заведения общепита с 23:00 закрывают вход для посетителей и до 6 утра работают только навынос и доставку. Также под запрет попали объекты городской инфраструктуры — беседки, спортплощадки, скамейки, разрешено только гулять. За сидение на скамейках обещают штрафовать на 4 тысячи рублей.

В Петербурге также накануне ввели новые ограничения из-за роста заболеваемости COVID-19. Подробнее о них читайте на «Фонтанке».

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Комментарии (4)

Агроном аэродрома
В то время как угнетенных сирийский народ страдает и ждёт помощи, эти мелкие рестораторы ещё имеют наглость заикаться о чем-то?!! :))
sektor7
И это правильно
Alex000
Неожиданно, правда?
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