Бизнес не получит господдержку за нерабочую неделю в Москве

Столичные власти не будут оказывать поддержку бизнесу за введенные в Москве нерабочие дни. Об этом 14 июня со ссылкой на заместителя мэра города Владимира Ефимова сообщает «Интерфакс».



Чиновник объяснил: так как ограничения вводятся всего на неделю, до 20 июня, меры поддержки предпринимателей не предусмотрены. Предприятиям, в свою очередь, разрешено продолжить работу в случае, если они выполнят несколько условий: переведут на «удаленку» не менее 30% не привитых от коронавируса сотрудников, работников старше 65 лет и хронических больных.

