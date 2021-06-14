Москвичей будут штрафовать на четыре тысячи рублей за сидение на скамейках

Москвичей, которые нарушат запрет на использование городской инфраструктуры в парках, будут штрафовать на 4 тысячи рублей. Об этом ТАСС сообщил начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков.



«За последние сутки выявлены неоднократные случаи нарушений горожанами ограничений, установленных указом мэра Москвы по использованию инфраструктуры парков. За эти нарушения граждане будут привлечены к административной ответственности в размере до 4 тыс. рублей. Главное, чтобы граждане не подвергали себя и детей риску заразиться COVID-19», — заявил он.

