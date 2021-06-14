FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+21°C/Завтра: +19
71.68р87.33р
ЕВРО-2020А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
32
Печать

Москвичей будут штрафовать на четыре тысячи рублей за сидение на скамейках

Москвичей, которые нарушат запрет на использование городской инфраструктуры в парках, будут штрафовать на 4 тысячи рублей. Об этом ТАСС сообщил начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков.

«За последние сутки выявлены неоднократные случаи нарушений горожанами ограничений, установленных указом мэра Москвы по использованию инфраструктуры парков. За эти нарушения граждане будут привлечены к административной ответственности в размере до 4 тыс. рублей. Главное, чтобы граждане не подвергали себя и детей риску заразиться COVID-19», — заявил он.

Напомним, из-за распространения коронавируса в Москве продлили выходные дни до 20 июня, и на это время запретили пользоваться любой инфраструктурой в парках: от детских и спортивных площадок до скамеек и беседок. Кроме того, в парках не будут работать все «объекты отдыха и развлечений» — аттракционы, пункты проката и т.п.

В Петербурге также накануне ввели новые ограничения из-за роста заболеваемости COVID-19. Подробнее о них читайте на «Фонтанке».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (32)

Modest_5e4ce41f7533b
Виновник найден - скамеечки! Хорошая тема для научной работы: Роль скамеек в распространении особо опасных инфекций. На Шнобелевскую, как минимум.
O-o!
Конечно, бюджет сам себя не наполнит. Бедным чиновникам уже красть нечего, все украдено и вывезено. А-а-а!!!!!
lamer
Прекрасным девам разрешают демонстрировать потоку солнечному и окружающим согражданам свои прелести и раскоряки?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний