Не бойся за ДНК и борись с мутацией. Роспотребнадзор ответил на частые вопросы о вакцинации от ковида

Роспотребнадзор 14 июня опубликовал ответы на частые вопросы о вакцинации. Общий настрой — все российские вакцины эффективны и у всех есть повод привиться.

Как говорится на сайте ведомства, все прививки, зарегистрированные в России, эффективны и безопасны, лучше воспользоваться той, которая есть в доступе, но проконсультироваться с врачом в случае хронических заболеваний.

Кроме того, санитарное ведомство утвердительно отвечает на опрос «Нужно ли мне прививаться, если я уже болел коронавирусом?» «У людей, которые выздоравливают после COVID-19, развивается естественный иммунитет к вирусу, но пока достоверно неизвестно, как долго он длится и насколько хорошо вы защищены. Вакцины обеспечивают более надежную защиту. Рекомендуется привиться через несколько месяцев после перенесенного заболевания», — сообщается на сайте. При этом Роспотребнадзор подтверждает, что заболеть можно и после вакцинации.



Кроме того, ведомство пытается развеять несколько мифов о вакцине. В частности — что они могут «встраиваться в ДНК»: ни один из препаратов против COVID-19 не влияет на ДНК и не взаимодействует с ней. «Вакцины знакомят иммунные клетки организма с фрагментами генетического материала коронавируса, они их запоминают и начинают вырабатывать антитела, направленные на защиту от вируса», — уточняет ведомство. Насчет возможной бесплодности после прививки, говорится: «Нет никаких доказательств того, что какая-либо вакцина, включая вакцину против коронавируса может повлиять на фертильность у женщин или мужчин. Российские вакцины от коронавируса прошли необходимые испытания по оценке влияния на потомство, прежде всего на лабораторных животных. Негативных последствий не выявлено. Если вы в настоящее время пытаетесь забеременеть, вам не нужно избегать беременности после вакцинации от COVID-19».

Судя по всему, людей волнуют сообщения о новых штаммах коронавируса и в связи с этим — о бесполезности старых вакцин. «Пока значимых изменений патогенов, способных влиять на течение болезни или эпидемический процесс не выявлено, — утверждает санитарная служба. — В Роспотребнадзоре ведется постоянное наблюдение за изменчивостью вируса. Если будет доказано, что какая-либо из вакцин менее эффективна против одного или нескольких из этих вариантов, можно будет изменить состав вакцин для защиты от них. Но в то же время важно сделать прививку и продолжить меры по сокращению распространения вируса. Всё это помогает снизить вероятность мутации вируса».

