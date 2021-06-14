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Не бойся за ДНК и борись с мутацией. Роспотребнадзор ответил на частые вопросы о вакцинации от ковида

Роспотребнадзор ответил на частые вопросы о прививке от COVID-19

Роспотребнадзор 14 июня опубликовал ответы на частые вопросы о вакцинации. Общий настрой — все российские вакцины эффективны и у всех есть повод привиться.

Как говорится на сайте ведомства, все прививки, зарегистрированные в России, эффективны и безопасны, лучше воспользоваться той, которая есть в доступе, но проконсультироваться с врачом в случае хронических заболеваний.

Кроме того, санитарное ведомство утвердительно отвечает на опрос «Нужно ли мне прививаться, если я уже болел коронавирусом?» «У людей, которые выздоравливают после COVID-19, развивается естественный иммунитет к вирусу, но пока достоверно неизвестно, как долго он длится и насколько хорошо вы защищены. Вакцины обеспечивают более надежную защиту. Рекомендуется привиться через несколько месяцев после перенесенного заболевания», — сообщается на сайте. При этом Роспотребнадзор подтверждает, что заболеть можно и после вакцинации.

Кроме того, ведомство пытается развеять несколько мифов о вакцине. В частности — что они могут «встраиваться в ДНК»: ни один из препаратов против COVID-19 не влияет на ДНК и не взаимодействует с ней. «Вакцины знакомят иммунные клетки организма с фрагментами генетического материала коронавируса, они их запоминают и начинают вырабатывать антитела, направленные на защиту от вируса», — уточняет ведомство. Насчет возможной бесплодности после прививки, говорится: «Нет никаких доказательств того, что какая-либо вакцина, включая вакцину против коронавируса может повлиять на фертильность у женщин или мужчин. Российские вакцины от коронавируса прошли необходимые испытания по оценке влияния на потомство, прежде всего на лабораторных животных. Негативных последствий не выявлено. Если вы в настоящее время пытаетесь забеременеть, вам не нужно избегать беременности после вакцинации от COVID-19».

Судя по всему, людей волнуют сообщения о новых штаммах коронавируса и в связи с этим — о бесполезности старых вакцин. «Пока значимых изменений патогенов, способных влиять на течение болезни или эпидемический процесс не выявлено, — утверждает санитарная служба. — В Роспотребнадзоре ведется постоянное наблюдение за изменчивостью вируса. Если будет доказано, что какая-либо из вакцин менее эффективна против одного или нескольких из этих вариантов, можно будет изменить состав вакцин для защиты от них. Но в то же время важно сделать прививку и продолжить меры по сокращению распространения вируса. Всё это помогает снизить вероятность мутации вируса».

Накануне Смольный объявил об ужесточении противопандемийных ограничений с 17 июня на фоне увеличения числа госпитализаций. О том, как Петербург переживает рост заболеваемости — читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (23)

alexpv
То есть как это вакцинация дает более "правильную" защиту, чем фактическое перебаливание?
Что-то из области полного игнорирования научного представления. Мне всегда казалось, что вакцинация с точки зрения чистой науки - это способ заставить переболеть человека в легкой форме, дабы вызвать сработку имунной системы. И уж никак нельзя утверждать, что имунная система "лучше" сработает в случае вакцинации, чем при реальном заболевании. Чушь какая-то антинаучная из уст Роспотребнадзора.
Вот переболел ветрянкой, больше уже ей не заболеешь, все четко.
lenten
"ни один из препаратов против COVID-19 не влияет на ДНК и не взаимодействует с ней"
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То есть как это? Спутник V использует аденовирус, который как раз и меняет ДНК клеток организма, заставляя их вырабатывать белок короновируса.
Дмитрий Лось
Если после вакцинации можно заболеть, то, скажите, какого черта нужно вакцинироваться????? Такого рода "нюансы" не то, что настораживают, а уже просто раздражают.
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