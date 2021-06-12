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Петербургу подвезли скромную партию вакцины Чумакова

В Петербург поступила новая партия вакцины «КовиВак» центра имени Чумакова. Фармбаза приняла 12 июня 3900 комплектов, состоящих из парных доз.

Новая партия увеличила петербургские запасы вакцины от коронавируса на 3,5 %, следует из сообщения комитета здравоохранения. Невостребованными в пунктах вакцинации лежат почти 112 тысяч комплектов.

Неделю назад Петербургу отгрузили такую же партию вакцины Чумакова, 3900. Пункты вакцинации по-прежнему насыщают препаратом «ГамКовидВак», разработчиков которого Владимир Путин удостоил госпремиями. Накануне фармбаза приняла дозы для 20 тысяч человек.

По данным комздрава, прививку от коронавируса в Петербурге сделали 745 тысяч горожан. Темпы вакцинации оставляют желать лучшего и в Москве. Мэр Сергей Собянин, сделавший 12 июня уверенный шаг к столичному локдауну, убедительно просит работодателей ввести вакцинную стимуляцию для работников. Это могут быть премии или дополнительный отдых.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

rastaman
А много и не надо))
Дураков все меньше.
old_rat
Ошибкой было делать для России вакцины несовместимые с алкоголем. Теперь хоть обагитируйтесь. Я вот сегодня в город вернулся: лето, тепло, суббота, вечером футбол (я сам не фанат, смотреть не буду). Как думаете, сколько я увидел в гипер-маркете покупающих спиртное, либо уже под пивом или чем по-тяжелее? В основном, мужчины, конечно, но ждите их и дальше на вакцинацию.
Local
Перевод на низкооплачиваемую должность и отпуск зимой.А впереди маячит переаттестация.
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