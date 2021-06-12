Петербургу подвезли скромную партию вакцины Чумакова

В Петербург поступила новая партия вакцины «КовиВак» центра имени Чумакова. Фармбаза приняла 12 июня 3900 комплектов, состоящих из парных доз.

Новая партия увеличила петербургские запасы вакцины от коронавируса на 3,5 %, следует из сообщения комитета здравоохранения. Невостребованными в пунктах вакцинации лежат почти 112 тысяч комплектов.

Неделю назад Петербургу отгрузили такую же партию вакцины Чумакова, 3900. Пункты вакцинации по-прежнему насыщают препаратом «ГамКовидВак», разработчиков которого Владимир Путин удостоил госпремиями. Накануне фармбаза приняла дозы для 20 тысяч человек.