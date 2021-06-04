FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+25°C/Завтра: +24
73.26р89.26р
ТЕМА ДНЯ

Путин на ПМЭФ. Онлайн на «Фонтанке»

ПМЭФ-2021А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
0
Печать

В Петербург прислали еще немного вакцины с убитым коронавирусом

Мертвый коронавирус привьют еще почти 4000 петербуржцев

Петербургская фармбаза получила новую партию отечественной вакцины «КовиВак» от ФГБНУ имени Чумакова. Размер поставки небольшой — 3 900 комплектов доз. До этого, для сравнения, присылали 9360.

«Принципиальное отличие вакцины «КовиВак» от ранее поступивших — сейчас она применяется лишь у пациентов с 18 до 60 лет. В городе привито «КовиВаком» уже более 4000 человек», — сообщили в комздраве 4 июня.

Третья российская вакцина от коронавируса — «КовиВак» от ФГБНУ им. М. П. Чумакова — впервые поступила в Петербург 24 мая. Какие ощущения от неё испытывают вакцинированные, ведь у новинки внутри мертвый коронавирус, — читайте в нашем материале.

По теме (7)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний