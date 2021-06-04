В Петербург прислали еще немного вакцины с убитым коронавирусом

Петербургская фармбаза получила новую партию отечественной вакцины «КовиВак» от ФГБНУ имени Чумакова. Размер поставки небольшой — 3 900 комплектов доз. До этого, для сравнения, присылали 9360.



«Принципиальное отличие вакцины «КовиВак» от ранее поступивших — сейчас она применяется лишь у пациентов с 18 до 60 лет. В городе привито «КовиВаком» уже более 4000 человек», — сообщили в комздраве 4 июня.



Третья российская вакцина от коронавируса — «КовиВак» от ФГБНУ им. М. П. Чумакова — впервые поступила в Петербург 24 мая. Какие ощущения от неё испытывают вакцинированные, ведь у новинки внутри мертвый коронавирус, — читайте в нашем материале.

