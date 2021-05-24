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В Петербург впервые привезли вакцину с мёртвым коронавирусом

Таинственный «КовиВак» с коронавирусом внутри прибыл в Петербург

Третья российская вакцина от коронавируса — «КовиВак» от ФГБНУ им. М. П. Чумакова — поступила в Петербург. Первой партии хватит на 9 360 человек, сообщили в Смольном 24 мая.

«Специалисты отмечают тенденцию к росту заболеваемости. Чтобы избежать его, необходимо увеличить темпы вакцинации. Особенно в преддверии летних каникул и отпусков. С сегодняшнего дня петербуржцы могут выбрать любую из трёх имеющихся в городе вакцин — «Спутник V», «ЭпиВакКорона» или «КовиВак», — прокомментировал губернатор Александр Беглов.

В отличие от «Спутника V» и «ЭпиВакКороны», вакцина «КовиВак» создана по классической схеме с мёртвым коронавирусом внутри. Это самая таинственная российская разработка. Какие ощущения от неё испытывают вакцинированные — читайте в нашем материале.

За весь период прививочной кампании в Петербурге вакцинировано 652 тысячи человек. Из них 552 тысячи полностью. С учётом новой партии вакцин в Северной столице хватит еще на 163 тысячи жителей.

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Комментарии (6)

Swebaka
А доступность - как в Москве? Там уже 3 недели ищут что-то кроме Спутника.... и не находят )
Cveta
Ну где и кому ее дают? Эпивак то не везде есть. Прямо такая общая доступность для всех, не смешили бы
alex_k
Что значит мертвым? Вирусы вообще то не живые
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