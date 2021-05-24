В Петербург впервые привезли вакцину с мёртвым коронавирусом

Третья российская вакцина от коронавируса — «КовиВак» от ФГБНУ им. М. П. Чумакова — поступила в Петербург. Первой партии хватит на 9 360 человек, сообщили в Смольном 24 мая.



«Специалисты отмечают тенденцию к росту заболеваемости. Чтобы избежать его, необходимо увеличить темпы вакцинации. Особенно в преддверии летних каникул и отпусков. С сегодняшнего дня петербуржцы могут выбрать любую из трёх имеющихся в городе вакцин — «Спутник V», «ЭпиВакКорона» или «КовиВак», — прокомментировал губернатор Александр Беглов.



В отличие от «Спутника V» и «ЭпиВакКороны», вакцина «КовиВак» создана по классической схеме с мёртвым коронавирусом внутри. Это самая таинственная российская разработка. Какие ощущения от неё испытывают вакцинированные — читайте в нашем материале.



За весь период прививочной кампании в Петербурге вакцинировано 652 тысячи человек. Из них 552 тысячи полностью. С учётом новой партии вакцин в Северной столице хватит еще на 163 тысячи жителей.

