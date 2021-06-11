Глава украинской футбольной ассоциации заявил о достигнутом компромиссе с УЕФА по поводу слогана на форме игроков

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко рассказал, чем завершились его переговоры с УЕФА по поводу лозунга «Героям слава» на форме сборной Украины для Евро-2020. По его словам, эта надпись останется, но в дизайн будут внесены изменения.

«Во время переговоров представители УЕФА неоднократно подтверждали, что согласовали лозунг «Героям слава!» на футболках наших игроков ещё в декабре прошлого года, — написал Павелко 11 июня на своей странице в Facebook. — Но с учетом нового решения от нас требовали полностью удалить или зарисовать эту надпись на футболках всех игроков, участвующих в чемпионате Евро-2020. В ответ приходилось озвучить решительную позицию, которая звучала в эти дни от очень многих болельщиков, вплоть до бойкота Евро-2020. Но нам удалось достичь с УЕФА победного компромисса!»



В частности, Павелко отметил, что на период проведения турнира к ранее утвержденному и представленному дизайну формы на внутренней стороне футболок добавят ещё один элемент в виде большой эмблемы национальных сборных с картой Украины, трезубцем и ещё одной надписью «Слава Украине». Лозунг «Героям слава!», в свою очередь, разместят за картой, в центре очертаний границ страны вместе с Крымом. «Верю, что он станет настоящим оберегом для наших ребят. Такой уникальный дизайн формы будут иметь исключительно наши игроки на Евро-2020. Надеюсь, что этот эмоционально заряженный национальным духом талисман станет для сине-желтых залогом отважной борьбы на поле», — подчеркнул глава украинской футбольной ассоциации.

Напомним, что ранее сборная Украины по футболу представила три комплекта формы, в которой команда будет играть на Евро-2020. Её особенность в том, что на переднюю часть маек игроков нанесены контуры границ страны вместе с Крымом. Также на форме вышиты лозунги «Слава Украине!» и «Героям слава!». Российский футбольный союз по этому поводу обратился в УЕФА, назвав форму украинцев политизированной. В свою очередь, президент РФ Владимир Путин, комментируя скандал, заявил, что ничего нового в этом нет и «их позиция нам хорошо известна».

