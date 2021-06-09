РФС обратился в УЕФА из-за формы сборной Украины с изображением Крыма и лозунгами

Российский футбольный союз (РФС) обратился в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) из-за формы сборной Украины с изображением Крыма. Об этом 9 июня сообщает «Чемпионат.com».

В РФС назвали форму сборной страны политизированной. В организации обратили внимание на то, что форма украинцев нарушает принципы регламента УЕФА, запрещающие политические высказывания на экипировке.

Сборная Украины по футболу представила три комплекта формы, в которой команда будет играть на Евро-2020. Её особенность в том, что на переднюю часть маек игроков нанесены контуры границ страны вместе с Крымом. Также на форме вышиты лозунги «Слава Украине!» и «Героям слава!».

