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РФС обратился в УЕФА из-за формы сборной Украины с изображением Крыма и лозунгами

Российский футбольный союз (РФС) обратился в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) из-за формы сборной Украины с изображением Крыма. Об этом 9 июня сообщает «Чемпионат.com».

В РФС назвали форму сборной страны политизированной. В организации обратили внимание на то, что форма украинцев нарушает принципы регламента УЕФА, запрещающие политические высказывания на экипировке.

Сборная Украины по футболу представила три комплекта формы, в которой команда будет играть на Евро-2020. Её особенность в том, что на переднюю часть маек игроков нанесены контуры границ страны вместе с Крымом. Также на форме вышиты лозунги «Слава Украине!» и «Героям слава!».

Сборная Украины на Евро-2020 сыграет в группе C вместе с Голландией, Австрией и Северной Македонией.

УЕФА отметил, что не будет менять сетку плей-офф Евро-2020, если сборная Украины выйдет в четвертьфинал, запланированный в Санкт-Петербурге

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Игры турнира примут Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Рим, Мюнхен и Севилья, в Санкт-Петербурге состоятся шесть матчей группового этапа турнира и один четвертьфинал. Первая игра в Петербурге пройдёт 12 июня, в рамках которой встретятся Россия и Бельгия.

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Комментарии (3)

Oleg_I
Российская сборная по футболу, чудом сохранившая свое право на флаг и гимн после всех этих допинговых позоров, что-то там кукарекает в адрес руководства УЕФА. Отчаянные люди.
266077270
Что бы увидеть "политическое высказывание" в изображении Крыма на украинской форме, нужно считать что Крым не является частью Украины.

Крым считают частью России следующие страны: Россия, Афганистан, Венесуэла, Куба, Никарагуа, Сириея, Судан и КНДР.
К сожалению, из этих стран мало кто входит в Союз европейских футбольных ассоциаций.
sektor7
Выступление в такой форме и с такими лозунгами возмоднотлишь в случае победы и золотых медалей.
Остальное все это заведомо проигрышный вариант для мемов.
Проиграли на евро, также и Крым проиграли. Какие это герои, если из группы и то выйти не смогли.
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