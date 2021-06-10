«Ничего нового. Их позиция нам хорошо известна». Путин прокомментировал форму сборной Украины по футболу с Крымом и лозунгами

Позиция Украины, пренебрегающей волеизъявлением крымчан, хорошо известна, поэтому в изображении полуострова на новой форме сборной этой страны по футболу нет ничего нового. Такое мнение президент России Владимир Путин высказал в интервью, которое 9 июня вышло эфире телеканала »Россия-24».
«Здесь нет никакой новизны, ведь позиция украинских властей по поводу Крыма нам хорошо известна, они пренебрегают волеизъявлением крымчан, что тоже не очень вяжется с пониманием, что такое демократия», — сказал Путин. Он напомнил, что «демократия — это власть народа», и народ Крыма пришел и выразил свое мнение на референдуме 2014 года. «Украинские власти это не признают, но это их позиция, она нам хорошо известна», — подчеркнул глава государства.
Сборная Украины по футболу представила три комплекта формы, в которой команда будет играть на Евро-2020. Её особенность в том, что на переднюю часть маек игроков нанесены контуры границ страны вместе с Крымом. Также на форме вышиты лозунги «Слава Украине!» и «Героям слава!».
Российский футбольный союз (РФС) обратился в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) из-за формы сборной Украины с изображением Крыма. В РФС назвали форму сборной страны политизированной. В организации обратили внимание на то, что форма украинцев нарушает принципы регламента УЕФА, запрещающие политические высказывания на экипировке.
УЕФА отметил, что не будет менять сетку плей-офф Евро-2020, если сборная Украины выйдет в четвертьфинал, запланированный в Санкт-Петербурге.