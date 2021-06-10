«Ничего нового. Их позиция нам хорошо известна». Путин прокомментировал форму сборной Украины по футболу с Крымом и лозунгами

Позиция Украины, пренебрегающей волеизъявлением крымчан, хорошо известна, поэтому в изображении полуострова на новой форме сборной этой страны по футболу нет ничего нового. Такое мнение президент России Владимир Путин высказал в интервью, которое 9 июня вышло эфире телеканала »Россия-24».

«Здесь нет никакой новизны, ведь позиция украинских властей по поводу Крыма нам хорошо известна, они пренебрегают волеизъявлением крымчан, что тоже не очень вяжется с пониманием, что такое демократия», — сказал Путин. Он напомнил, что «демократия — это власть народа», и народ Крыма пришел и выразил свое мнение на референдуме 2014 года. «Украинские власти это не признают, но это их позиция, она нам хорошо известна», — подчеркнул глава государства.