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УЕФА обязал Украину убрать с футболок игроков слоган «Героям слава». Изображение Крыма возражений не вызвало

Сборную Украины обязали убрать с футбольной формы к Евро-2020 политизированную надпись

В УЕФА проанализировали представленную к Евро-2020 форму сборной Украины после запроса со стороны Российского футбольного союза. Напомним, что на экипировку игроков украинской команды была нанесена карта страны с Крымом в её составе, а также слоганы «Слава Украине» и «Героям слава».

Как сообщает 10 июня Championat.com, в УЕФА заявили, что карта Украины на форме не нарушает правил организации, поскольку ООН признаёт соответствующие границы государства. Слоган «Слава Украине» также останется на экипировке, поскольку сам по себе может рассматриваться как неполитический. В то же время вторую надпись — «Героям слава» — украинцев обязали убрать с формы, поскольку в сочетании с первой она несёт явный политический смысл, указали в УЕФА.

Ранее «Фонтанка» писала, что сборная Украины по футболу представила три комплекта формы, в которой команда будет играть на Евро-2020. Её особенность в том, что на переднюю часть маек игроков нанесены контуры границ страны вместе с Крымом. Также на форме вышиты лозунги «Слава Украине!» и «Героям слава!». Российский футбольный союз по этому поводу обратился в УЕФА, назвав форму украинцев политизированной. В свою очередь, президент РФ Владимир Путин, комментируя скандал, заявил, что ничего нового в этом нет и «их позиция нам хорошо известна».

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Комментарии (17)

Dimitry Antonov
Забавно стало, как почитал комментарии. Как пытаются заболтать тему, камень преткновения - территория Крыма, которую ООН и УЕФА считают Украинской.
А комментаторы зачем-то начинают обсуждать Бандеру, Власова и прочих фигурантов давно минувших дней, к теме никакого отношения не имеющих...
AVasil
Резюмирую: УЕФА признала, что на Украине героев нет!
DEMOMON
Да за всё такое надо гнать Украину из УЕФА.
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