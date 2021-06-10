УЕФА обязал Украину убрать с футболок игроков слоган «Героям слава». Изображение Крыма возражений не вызвало

В УЕФА проанализировали представленную к Евро-2020 форму сборной Украины после запроса со стороны Российского футбольного союза. Напомним, что на экипировку игроков украинской команды была нанесена карта страны с Крымом в её составе, а также слоганы «Слава Украине» и «Героям слава».



Как сообщает 10 июня Championat.com, в УЕФА заявили, что карта Украины на форме не нарушает правил организации, поскольку ООН признаёт соответствующие границы государства. Слоган «Слава Украине» также останется на экипировке, поскольку сам по себе может рассматриваться как неполитический. В то же время вторую надпись — «Героям слава» — украинцев обязали убрать с формы, поскольку в сочетании с первой она несёт явный политический смысл, указали в УЕФА.

