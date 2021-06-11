«Фонтанка» показывает, как Петербург 11 июня готовится к приходу Евро-2020, которое начнется для петербуржцев матчем сборной России и Бельгии.
В центре Петербурга образовались аномальные пробки. Пешеходам долго горел красный свет, а машины стояли в ожидании проезда «какой-то сборной с мигалками».
Сегодня также открылась футбольная деревня фестиваля UEFA EURO 2020. Несмотря на ограничения в 5 тысяч человек, сейчас посетителям фан-зоны далеко до предельных показателей. Вход свободный, однако гостям напоминают о необходимости масок. Для болельщиков организовали уже несколько интерактивных зон.
Евро-2020 стартует сегодня, 11 июня, матчем Турции и Италии. Большой футбол придет в Петербург 12 июня, когда сборная России проведет встречу против Бельгии.