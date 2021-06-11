Петербургский лихач накопил 138 штрафов ГИБДД и оплатил их только ради отпуска за границей

Судебные приставы в Петербурге взыскали с любителя погонять более 150 тысяч рублей долга по штрафам ГИБДД. Злостный нарушитель оказался сведущ в исполнительном производстве.
Как сообщает 11 июня пресс-служба УФССП по Петербургу, 34-летний водитель регулярно превышал скорость на дорогах Петербурга, попадая на камеры фиксации нарушений. Суммы штрафов варьировались от 500 до 2 000 рублей, но мужчина накопил их 138 штук, и общая сумма составила 154 тысячи рублей.
Неоплаченные штрафы поступили на принудительное исполнение в Западный отдел РОСП ГУФССП России по Петербургу. Должник на контакт с приставами вышел, лишь когда были применены принудительные меры. Мужчина позвонил в отдел по телефону и заявил, что арест счетов его не пугает, потому что на них все равно нет денег.
В следующий раз он обратился к приставам, когда собрался в отпуск за границу, чтобы уточнить, не ограничили ли его в праве выезжать за рубеж. Причем мужчина оказался сведущ в исполнительном производстве и подчеркнул, что это административные штрафы, а не решение суда. Пристав ответила, что как раз готовится заявление в суд, чтобы должнику временно ограничили возможность выезда за границу, а также право на управление транспортом. Мужчина заметил, что так и знал, проконсультировался, как ему погасить задолженность, и вскоре пополнил банковский счет. Сумма долга, а также исполнительский сбор за невыплаченную в срок задолженность были списаны, и петербуржец спокойно полетел отдыхать.