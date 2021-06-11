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Петербургский лихач накопил 138 штрафов ГИБДД и оплатил их только ради отпуска за границей

Судебные приставы в Петербурге взыскали с любителя погонять более 150 тысяч рублей долга по штрафам ГИБДД. Злостный нарушитель оказался сведущ в исполнительном производстве.

Как сообщает 11 июня пресс-служба УФССП по Петербургу, 34-летний водитель регулярно превышал скорость на дорогах Петербурга, попадая на камеры фиксации нарушений. Суммы штрафов варьировались от 500 до 2 000 рублей, но мужчина накопил их 138 штук, и общая сумма составила 154 тысячи рублей.

Неоплаченные штрафы поступили на принудительное исполнение в Западный отдел РОСП ГУФССП России по Петербургу. Должник на контакт с приставами вышел, лишь когда были применены принудительные меры. Мужчина позвонил в отдел по телефону и заявил, что арест счетов его не пугает, потому что на них все равно нет денег.

В следующий раз он обратился к приставам, когда собрался в отпуск за границу, чтобы уточнить, не ограничили ли его в праве выезжать за рубеж. Причем мужчина оказался сведущ в исполнительном производстве и подчеркнул, что это административные штрафы, а не решение суда. Пристав ответила, что как раз готовится заявление в суд, чтобы должнику временно ограничили возможность выезда за границу, а также право на управление транспортом. Мужчина заметил, что так и знал, проконсультировался, как ему погасить задолженность, и вскоре пополнил банковский счет. Сумма долга, а также исполнительский сбор за невыплаченную в срок задолженность были списаны, и петербуржец спокойно полетел отдыхать.

Согласно статье 67 Федерального закона «Об исполнительном производстве», если исполнительный документ не является судебным актом или выдан не на основании судебного акта, пристав или взыскатель может обратиться в суд с заявлением об установлении для должника временного ограничения на выезд из Российской Федерации.

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Комментарии (2)

Вашъ Хозяинъ
Лошара! Надо было через Беларусь ехать! Деньги целее были бы.
HomerMP
В очередной раз необходимо отметить что подобные статьи демонстрируют полную беспомощность судебных приставов. Пока должник сам не захочет, например, выехать за границу, приставы ничего не могут с ним сделать. Или не хотят?
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